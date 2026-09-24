Gün içinde sıkça kullanılan gazlı ocaklarda alevin ideal koşullarda canlı bir mavi renkte yanması gerekiyor. Zaman zaman tencereden taşan yemek artıkları, yağ sıçramaları veya tuz tanecikleri alevin anlık olarak turuncu parlamasına yol açabiliyor. Ancak bu durum kısa süreli bir parlamanın ötesine geçip sürekli bir hal aldığında, mutfakta yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğunun habercisi haline geliyor.

ARKA PLANDAKİ GİZLİ ETKEN ŞAŞIRTIIYOR

Alev renginin değişmesinde pek çok kişinin aklına gelmeyen ilginç bir etken daha bulunuyor. Mutfakta çalıştırılan hava nemlendirici cihazlarda musluk suyu kullanılıyorsa, sudaki mineraller buhar aracılığıyla havaya karışıyor. Ocağın emdiği bu mineral parçacıkları gazla temas ettiğinde alevin rengini bir anda turuncu veya kırmızıya çevirebiliyor. Bu tür durumlar geçici kabul edilse de, sorunun kaynağı her zaman bu kadar masum olmuyor.

EKSİK YANMA BÜYÜK TEHLİKEYE DAVETİYE ÇIKARIYOR

Alevin sürekli sarı veya turuncu renkte yanması, brülör deliklerinin tıkanması sonucu gazın yeterli oksijenle buluşamadığını gösteriyor. Düzensiz ve cılız çıkan alevler, tencere ve tava altlarında siyah kurum lekeleri bırakmaya başladıysa durum ciddi bir boyuta ulaşıyor. Eksik yanma olarak adlandırılan bu süreç, renksiz ve kokusuz olan hayati tehlikeli gaz birikimlerini tetikleyebileceğinden ocağın vakit kaybetmeden kontrol edilmesi gerekiyor.

TEMİZLİK YAPARKEN BU HATAYA SAKIN DÜŞMEYİN

Alev dengesini yeniden sağlamak için ocak tamamen soğuduktan sonra brülör başlıkları ve gözenekler üretici talimatlarına uygun şekilde detaylıca temizlenmelidir. Gözenekleri tıkayan katılaşmış yağ ve kir tabakaları temizlendikten sonra yapılan en büyük hata ise parçaları ıslakken yerine takmaktır. Nemli kalan parçalar alevin yine düzensiz çıkmasına yol açar. Temizliğe ve kurulamaya rağmen renk düzelmiyorsa ya da ortamda gaz kokusu hissediliyorsa cihazı çalıştırmayı derhal kesip yetkili servise başvurmak şarttır.