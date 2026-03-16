Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Eskişehir’de düzenlediği iftara katıldı.

Özdağ, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporuna ilişkin şu eleştirilerde bulundu:

“Ne olacak biliyor musunuz? Anayasadan Türk vatandaşlığı çıkartılmak isteniyor. Öfkenizi sandığa saklayın değerli Eskişehirliler. Sandıkta bunun hesabını sorun. Bu milletin adı Türk milleti. Kim Abdullah Öcalan’a af çıkartırsa hesabını sandıkta sorun. Kim size ‘siz Türk değilsiniz’ derse hesabını sandıkta sorun. Binlerce şehidi, on binlerce gaziyi Abdullah Öcalan denilen narko-terörist bize kurucu önder diye sunulsun diye mi verdi? Bu kabul edilebilir mi? Şimdi Öcalan’a statü arıyorlarmış. Abdullah Öcalan’ın statüsü belli aramaya gerek yok. Bir bebek katili, narko-terörist ve öyle de kalacak.”