"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında siyasi partilerle yaptığı görüşmeler sonrası TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, açıklamalarda bulundu.

'FEVKALEDE DEĞERLİ VE ÖNEMLİYDİ'

Kurtulmuş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Şunu ifade etmek isterim ki terör örgütünün silahları bıraktığını ilan etmesiyle birlikte yeni bir süreç başlamış oldu. Bu süreçte Meclis'teki bu komisyonun çalışmaları fevkalade değerli ve önemliydi. Ayrıca dünyadaki bütün çatışma çözümlerine de baktığımız zaman son derece nitelikli ve son derece farklı bir çalışma oldu. Bu çalışmada bir üçüncü göze yer yoktu. Çünkü bütün siyasi partiler millet adına sürecin hem denetleyicisi hem de sürecin taşıyıcısı oldular. Ayrıca burada böylesine fevkalade önemli bir ortak metnin çıkarılmış olması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücünü göstermesi ve demokratik fonksiyonunu ortaya koyması bakımından son derece önemli ve değerlidir.

'ŞAHSA AİT BİR AF NİTELİĞİNDE OLMAMALIDIR'

Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa kritik bir eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hâle geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır. Bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Büyük olan mesele, özellikle bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerinin sonlandığını sağlamak için bu yasanın yol açıcı ve kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bütün siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde aşağı yukarı ana çerçeve itibarıyla bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor.