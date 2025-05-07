Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti sırasında mayına basıp yaralanan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen, kaldırıldığı hastanede şehit olmuş ve cenazesi memleketi Afyonkarahisar’a gönderilmişti. Şehit Uzman Çavuş Önder Özen için Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyünde düzenlenen cenaze töreninde kameralara dikkat çeken görüntüler yansıdı.
ŞEHİT CENAZESİNDE SIKI KORUMA TEDBİRLERİ ALINDI
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a ‘beyefendi’ dediği için şehit ve gazi yakınlarının tepkisini çeken MHP Milletvekili Mehmet Taytak da Şehit Özen’in cenaze namazına katıldı. Taytak’ın korumalar tarafından sıkı şekilde korunması dikkat çekti.
ŞEHİT AİLELERİ YEMEKTE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Afyonkarahisar Valiliği'nin şehit aileleri için düzenlediği iftar programına katılan MHP Milletvekili Mehmet Taytak Öcalan’a ‘beyefendi’ dediği için büyük tepkiyle karşılanmış ve şehit ailelerine Valinin korumaları müdahale etmişti.