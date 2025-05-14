Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörist başı Abdullah Öcalan'a yönelik umut hakkı sorusuna, "Böyle bir durum söz konusu değil, böyle bir görüşme de yok" yanıtını verdi. Öcalan'ın İmralı'da gazetecilerle görüşmesi mümkün mü? sorusuna da Bakan Tunç, "Yasal çerçeve içerisinde yapılması gerekenler yapılabilir" yanıtını verdi.

Tunç, AKP grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, "Meclis gündeminde HSK seçimleri ve başka konular var. Cezaevi şartlarıyla ilgili yasal çerçevede yapılması gerekenler genel olarak söylüyoruz. Ceza İnfaz Kanunu’ndaki düzenlemeleri genişletebiliriz. Bu konudaki çalışmamızı Meclis grubumuzda paylaştık. Meclis'in yaz için ara vermesine zaman var. İnfaz kanununda yapılabilecek hususlar var. Kanun gerektiren bir husus olursa bunlar yürütmenin yetkisinde olan hususlar değil." dedi. Tunç şu ifadeleri kullandı:

ÖCALAN'A 'UMUT HAKKI' UYGULANACAK MI?

-Böyle bir durum söz konusu değil, böyle bir gelişme de yok.

-DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var. Teröre zemin hazırlayan, terörün istismar ettiği tüm alanları kaldırdık.

AYRINTILAR GELİYOR...