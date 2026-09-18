Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, açılım sürecinde dört alt komisyon kurulduğu, bunlardan Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu’nda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a görev verileceğini söyledi.

Bunun Öcalan’ın süreçteki rolünü daha iyi icra edebilmesi için oluşturulmuş bir imkan olduğunu dile getiren Uçum, bundan Öcalan serbest bırakıldı sonucu çıkarılamayacağını belirtti. Uçum, “Örgütü kim kuruyorsa fesh edecek de odur. Bu kişinin komisyonda görevlendirilmesi gerekliliktir, imtiyaz değildir. Bunun hukuka aykırı bir durumu yok” diye ekledi.

Süreçle ilgili MGK kararının ekim ya da kasım ayında çıkabileceğini de anlatan Uçum, 2016’dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın durumuyla için de, “Kararı mahkeme verecek” dedi.

Mehmet Uçum

ERDOĞAN VE SEÇİM

Uçum, seçim için de “360 milletvekiliyle seçimlerin yenilenmesi kararı alınırsa 16 Nisan 2028’te seçim yapılacak. Bu Cumhurbaşkanlığı sisteme geçişimizin referandum tarihidir. Erdoğan da son kez aday olacaktır” diye ekledi.