HBS Araştırma, 20-25 Şubat 2025 tarihleri arasında 3 bin 200 kişiyle yüz yüze yapılan "Genel Seçim" anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne yönelik yapmış olduğu çağrının ardından ilk kez kamuoyuyla bir anket paylaşılmış oldu. Buna göre AKP'nin 2. parti konumunda kaldığı görüldü.

Anket sonuçlarına göre; partilerin oy oranları ortaya çıkarken birinci ve ikinci parti arasındaki fark 2,2 puana kadar çıktı.

CHP FARKI AÇTI, AKP'YE YARAMADI

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde yüzde 25,80 oy alan CHP, yüzde 31,2 oy oranına ulaştı. AKP ise yüzde 36,30 oy oranından yüzde 29'a geriledi.

Yeşil Sol Parti olarak seçime giren DEM Parti'nin oy oranı ise yüzde 9'dan yüzde 8,7'ye düştü.

Seçimlerde yüzde 10,30 oy olan MHP ise ankette yüzde 8'de kaldı.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle:

İYİ Parti yüzde 5.3

Zafer Partisi yüzde 5.0

YRP yüzde 4.2

AP yüzde 2.4

TİP yüzde 1.8

Oy Kullanmam yüzde 2.3

Diğer Partiler yüzde 2.1