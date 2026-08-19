Medyascope'tan Ruşen Çakır'ın haberine göre, teröristbaşı Öcalan İmralı heyeti ile yaptığı görüşmede kendisine 'Özgür Özel’in bir açıklaması oldu. Sürece destek veriyordu. Kürt sorunu kendileri açısından stratejik bir konu ama önce yasayı görmek istediklerini belirtiyorlar' ifadelerinin kullanması üzerine, YENİ Parti lideri Özgür Özel'e 'özel selam' göndererek, şunları söyledi:

"DEMOKRASİNİN YOLU SİLİVRİ’DEN DEĞİL, İMRALI’DAN GEÇER"

"Özgür Bey’e özel selamlar. Bir yetkilisi Meclis İzleme Kurulu’na katılmalı. Ben bu kurulu CHP için dayattım. ‘Acaba bizi mi tasfiye ediyorlar, Cumhur İttifakı ile birleştiler, bizi mi yok edecekler?’ diyorlar ya… Her gün hukuk ve demokrasi diyorlar. Bunun yolu bu çalışmadan geçer. Biz AKP’lilerle değil, devletle demokratik hukuk çözümünü tartışıyoruz. ‘Hukuk ve demokrasi kanalını açmak herkes için hele sizin için son şanstır’ demelisiniz. Demokrasinin yolu Silivri’den değil, İmralı’dan geçer.”