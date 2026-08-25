DEM Parti İmralı Heyeti aracılığıyla Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu’nun ilk toplantısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

DEM Parti'nin verdiği bilgiye göre, Öcalan'ın "Kamuoyuna Duyuru" başlıklı yazılı mesajı şöyle:

"Sn. Cumhurbaşkanı ve Sn. Devlet Bahçeli’nin ortaya koydukları güçlü siyasi irade, çağrım üzerine yapılan silahlı mücadeleyi bırakma açıklaması, nihayetinde de siyasi partilerin sağladığı tarihî destek ile yasalaşan 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun' kapsamında oluşturulan kurulun ilk toplantısını dün gerçekleştirmesi, sürecin emin adımlarla ilerlediğinin net göstergesidir. Süreçte kritik bir aşamaya gelinmiştir.

Bu tarihî dönemde süreci akamete uğratmaya çalışan bazı çevrelerin girişimleri, bana karşı bir komplodur. Basına, sosyal medyaya yansıyan ve bana atfedilen ifade, görüşme, isim, belge, tutanaklar, atıflar gerçek dışıdır. Bu paylaşımlar süreç karşıtları tarafından geliştirilen provokatif hareketlerdir.

Toplumsal barışın, kardeşlik hukukunun inşası için yürütmeye çalıştığım çabaları daha da geliştireceğim tabiidir. Herkesi, kesimi kardeşlik ruhuna uygun; sağduyulu, bilinçli yaklaşım ve çaba göstermeye davet ediyorum."

Öcalan'ın Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e, "Demokrasinin yolu Silivri’den değil, İmralı’dan geçer" şeklinde mesaj gönderdiği iddia edilmişti.