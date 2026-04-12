İmralı heyetinin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile 27 Mart 2026'da gerçekleştirdiği son görüşmede dikkat çeken yeni bir detay ortaya çıktı.

Görüşmede Öcalan, DEM Parti heyetine, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı sordu.

Heyet, Öcalan'a; Demirtaş'ın 2024'te aktif siyaseti bıraktığını ve partiye yönelik bazı eleştirileri olduğunu ancak "Terörsüz Türkiye" sürecine çeşitli açıklamalarla destek verdiğini söyledi.

'DEMİRTAŞ BU SÜREÇTE YER ALMALI'

Aldığı bilgilerin ardından teröristbaşı Öcalan'ın, bu süreçte Demirtaş'ın yer almasının önemli olduğunu söylediği ve "Demirtaş bu sürecin önemli aktörlerinden biridir" dediği aktarıldı.

'ÖZÜR DİLEYİN'

Medyascope'un haberine göre DEM Parti'nin, Demirtaş ile ilişkilerini onarması gerektiğini belirten Öcalan'ın, "Kırgınlığı varsa gerekirse özür dileyin." dediği ifade edildi.

Öcalan'ın ayrıca, Demirtaş'ın sessizliği konusunda kendisinin de inisiyatif alabileceğini heyete ilettiği, devletle yaptığı görüşmelerde Demirtaş konusunu gündeme getirdiğini söylediği kaydedildi.

İMRALI HEYETİ EDİRNE'YE GİDEBİLİR

27 Mart 2026’da İmralı’da gerçekleştirilen son görüşmeden sonra DEM Parti’den bazı isimler Demirtaş’ı ziyaret etti. İmralı heyetinin de önümüzdeki günlerde Edirne Cezaevi’ne gitmesi bekleniyor.

Öte yandan Demirtaş, Bülent Arınç ziyaretinden sonra avukatları ve arkadaşları dışında kimseyle görüşmeyeceğini söylemişti.