Terör örgütü PKK’nın yöneticilerinden Duran Kalkan, katıldığı bir televizyon programında, hükümetle yürütülen sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

İmralı ile yapılan son görüşmelerde 7-8 maddelik bir yasa taslağının planlandığını belirten Kalkan, sürecin uzamasını eleştirerek, “Kamuoyuna dönük bir bilgi de yok, bekliyoruz” dedi.

KANDİL’E DE BİLGİ

Öcalan ile bir aydır görüşülmediğini belirten Kalkan, “En son 24 Mayıs tarihli görüşmede bir yasa hazırlanacağı, bayramdan hemen sonra hızla görüşülüp netleştirilip, birleştirilip ve metnin Öcalan’a gideceği, bizim de bilgimizin olacağı açıklandı. Bayramdan üç gün sonra olur denildi. Öcalan’ın yasanın içeriğine dair yazılı

taslak verdiği belirtildi. Ortada somut bir metin de yok hala. Bekliyoruz. Yasa bize de gelirse görüşlerimizi ifade edeceğiz” diye konuştu.

Öcalan’ın baş müzakereci olduğunu söyleyen Duran Kalkan, MGK bildirisindeki ‘PKK terör örgütü’ ifadelerine

tepki gösterdi ve şöyle konuştu:

‘ESKİ PKK OLMAYACAK’

“Öyle anlaşılıyor ki Milli Güvenlik Kurulu PKK’nın devam etmesini istiyor. Oysa PKK feshedildi. Üslupta bile değişiklik yok. Listeden bile düşmemiş. Ama yanılıyorlar, biz kararlıyız. PKK’yı değiştirdik. Dönüşü olmayacak. Eski PKK’ya dönüş olmayacak. Devam etsin isteniliyor. Etmeyecek.”