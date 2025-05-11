Apo’nun fesih kongresine uydu telefonuyla bağlanıp, 37 dakikalık Türkçe bir konuşma yaptığı belirtildi. Yanında sekreteryasını yürüten 2 terörist olduğu öğrenildi. Kongreye ilişkin birçok iddia gündemde sıcaklığını koruyor bunlardan bazıları DEM Parti ve terör örgütü yöneticileri tarafından doğrulandı.

PERVİB BULDAN: MUHTEMELEN TEKNİK İLETİŞİM SAĞLANDI

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, kongreyi “tarihi” olarak tanımladı. Buldan, Öcalan’ın kongreye katılımının olup olmadığına dair soruya ise, “Muhtemelen teknik bir iletişim sağlanmıştır” yanıtı verdi. Buldan, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklama yapacağını da belirtti.