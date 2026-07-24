DEM Parti’nin Öcalan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un da siyasi parti grupları ile teması sonrası yasal değişiklik çalışmasına hız verildi. DEM Parti İmralı’nın da taleplerini içeren öneri paketini tamamladı. İstekler arasında “Öcalan özgür çalışma ve iletişim olanaklarına kavuşsun, internet ve teknolojik sistemleriyle dünya ile irtibat kurabilsin” biçiminde bir talep ve daha sonra da “Umut Hakkı” isteği var. DEM’in istekleri şöyle sıralanıyor:

İMRALI: Çerçeve yasa tek taraflı, dayatmacı olmamalı, kapsayıcı olmalı. Öcalan özgür çalışma ve iletişim koşullarını sağlamalı, statü verilmeli. Umut Hakkı göz ardı edilmemeli. Demokratik yasalara zemin hazırlayacak şekilde siyasi ve hukuki zeminde bir yol haritası çıkarılmalı, kayyımlar geri çekilmeli. Seçilmiş temsilciler göreve gelmeli.

KAPILAR: Suriye sınırındaki Mardin Nusaybin Kamışlı Sınır Kapısı açılmalıdır. Bu adım barış sürecine katkı sağlar. Türkiye ve Ermenistan kapısı olan Kars’taki Doğu Kapı da açılmalıdır. Bu da bölgesel istikrara katkı sağlar.

YÜKSEKDAĞ-DEMİRTAŞ: AYM ve AİHM kararları uygulanmalı, tahliyelerin önü açılmalı. Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı, barış akademisyenleri ve KHK’lılar işlerine iade edilmelidir.

DARP VE GAZ: Ankara’da işini ve aşını isteyen insanlar darp edilmemeli, hakarete maruz kalmamalı, ellerine kelepçe vurularak gözaltına alınmamalı, gaz sıkılmamalıdır. Sabahın köründe, seçilmiş belediye başkanları gözaltına alınmamalıdır.

ONURLU BARIŞ: Yaşar Kemal en büyük eseri ‘İnce Mehmed’ romanının ana fikri gibi dağa çıkışın bir siyasal nedeni varsa inişin de siyasal bir koşulu olmalıdır. Bu koşulun adı onurlu barış olmalıdır.