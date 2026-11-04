Terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı Cezaevi'nde kendisi için hazırlanan yeni alana taşınması, AKP kurmaylarının gündemine geldi. İktidar temsilcileri, söz konusu düzenlemenin neden yapıldığına ve devam eden sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BBC Türkçe'ye konuşan AKP temsilcileri, DEM Parti'nin süreçte "tıkanıklık" ve "yavaşlama" yaşandığı yönündeki değerlendirmelerine katılmadıklarını ifade etti.

Haberde yer alan bilgilere göre iktidar kaynakları, silahsızlanma ve örgütün bütün bileşenleriyle tasfiyesine yönelik çalışmaların güvenlik gerekçeleri nedeniyle kamuoyu önünde yürütülemeyeceğini savundu.

"HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE OLACAK İŞ DEĞİL"

Bir AKP yöneticisi, sürecin devam ettiğini vurgulayarak, "Bir terör örgütünün silah bırakmasından, bir yapının tüm bileşenleriyle dağıtılmasından bahsediyoruz. Bu herkesin gözünün önünde olacak bir iş değil" ifadelerini kullandı.

Sürecin yavaş ilerlediği ve uygulamanın geciktiği yönündeki eleştirilere de yanıt veren AKP kaynakları, ilgili yasanın yürürlüğe girmesinin üzerinden henüz 2,5 ay geçtiğine dikkat çekti. İktidar temsilcileri, gecikme eleştirilerine, "Yasanın yürürlüğe girmesinin üzerinden daha 2,5 ay geçti, niye gecikmiş olsun?" sözleriyle karşılık verdi.

"İNFAZ ODASINDA GÖRÜŞME YAPACAK DEĞİL"

AKP kaynakları, Öcalan'ın İmralı Cezaevi içerisinde kendisi için hazırlanan yeni bir alana taşındığını doğruladı. Ancak iktidar temsilcileri, bu alanın "villa" ya da "özel konut" olarak nitelendirilmesine karşı çıktı. Söz konusu yerin cezaevinin bir parçası olduğunu özellikle vurguladı.

AKP kurmaylarına göre yapılan yeni düzenlemenin temel amacı, Öcalan'ın devam eden süreç kapsamında farklı kesimlerden isimlerle görüşebilmesi için uygun koşulların oluşturulması.

Bu kapsamda önümüzdeki günlerde akademisyenler, gazeteciler ve sürece katkı sağlayabilecek sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Bir AKP kurmayı, görüşmelerin neden yeni alanda yapılmasının düşünüldüğünü açıklarken, "Bu görüşmeleri infaz odasında yapacak değil. Daha rahat görüşebileceği bir yer olması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELERİN BAŞLANGIÇ TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Öcalan'ın akademisyenler, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleştirmesi planlanan görüşmelere ilişkin hazırlıklar gündeme gelirken, görüşmelerin hangi tarihte başlayacağına dair henüz kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor.

AKP kaynakları, yeni alanın bu görüşmelerin daha rahat koşullarda gerçekleştirilebilmesi amacıyla hazırlandığını belirtirken, sürecin devam ettiğini ve çalışmaların güvenlik gerekçeleri doğrultusunda kamuoyundan bağımsız yürütüldüğünü savunuyor.