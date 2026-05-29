Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, İmralı Cezaevi'nde Kurban Bayramı kapsamında ailesiyle açık görüş gerçekleştirdi. Asrın Hukuk Bürosu'nun sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruya göre, 28 Mayıs 2026 tarihinde yapılan bu görüşmeye Öcalan'ın aile üyelerinden Gülsüm Öcalan, Ömer Öcalan ve Mehmet Reşit Öcalan katıldı.
DİĞER HÜKÜMLÜLER DE AİLELERİYLE GÖRÜŞTÜ
Asrın Hukuk Bürosu tarafından yapılan aynı açıklamada, İmralı Cezaevi'nde bulunan diğer müvekkillerinin de bayram görüşü hakkından faydalandığı bildirildi. Bu kapsamda cezaevinde hükümlü bulunan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Ergin Atabey, Mahmut Yamalak ve Zeki Bayhan'ın da aynı gün içinde kendi aile üyeleriyle bir araya gelerek bayram ziyareti gerçekleştirdiği ifade edildi.