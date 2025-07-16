MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan süreçte DEM Parti’den dikkat çeken bir çıkış geldi. PKK’lıların Süleymaniye’de silahlarını ateşe vermesi sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Halk TV’de canlı yayın konuğu oldu. Irak’taki ören yerinde silahlarını yakan teröristlerin Türkiye’ye gelmek istediğini söyleyen Hatimoğulları, İmralı Cezaevi’nde ömür boyu hapis cezasını çeken PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın talebini şu sözlerle aktardı:

‘OVADA SİYASET YAPSINLAR’

“(PKK’lılar) Bizler de bugüne kadar silahı elinde tutmuş olanlar ovada siyaset yapmak istiyoruz dediler. O yüzden somut adımların arasında PKK’da silah bırakan kadrolar için yasal düzenleme olmalı. PKK, Abdullah Öcalan’ın İmralı Cezaevi’nden tahliye edilmesini de talep ediyor. Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan çıkma ısrarı olmadı ama örgütü Öcalan’ın özgür olmasını istiyor; bunu şart olarak sunuyorlar. Öcalan da İmralı’ya gazetecilerin, aydınların, hukukçuların, siyasetçilerin, akademisyenlerin gelmesini istiyor.”

‘AKTİF ROL’ TALEBİ

Hatimoğulları, Öcalan’ın talebinin ‘aktif rol oynamak’ olduğunu söyledi. Hatimoğulları, “Bunu biz DEM olarak da talep ettik. Silahlar yakıldı. Artık Öcalan’ın herkes ile görüşebileceği kanallarının açılması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçlü ittifak sözlerine ise “bunun mümkün olmadığı” yanıtını verdi.

Silah bırakan hainler askere alınacak mı?

Bu soru AKP’nin üç gün süren Kızılcahamam kampında gündeme geldi. Türkiye gazetesinin haberine göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, askerlik çağına gelmiş PKK’lıların akıbetiyle ilgili, “Herhangi bir eyleme katılmamışsa, askerlik görevini yapmamışsa askere alınır. Bugüne kadar Kürt kardeşlerimiz hiçbir sorun olmadan askerlik yaptı” dedi.