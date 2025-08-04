Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'a yeni bir siyasi parti için mesaj ilettiği öne sürüldü.

Gazeteci Ruşen Çakır, Medyascope'ta dün kaleme aldığı "Türk solu bu sürecin neresinde?" başlıklı yazısında, teröristbaşı Öcalan'ın DEM Parti İmralı heyetiyle yaptığı görüşmede Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’a ilettiği mesajı açıkladı.

Mesajda Baş'ı kurulmasını istediği siyasi partiye de davet eden teröristbaşı Öcalan şunları söyledi:

'İSİM ÖNERİSİ ALIN, YENİ PARTİYE DAHİL OLABİLİRLER'

“Erkan Baş’a selamlarımı iletin. Bu yeni partiyi Demokratik Cumhuriyet Partisi diye tanımladım. Burada arkadaşlarla da paylaştım isim olarak, ancak kendisiyle de konuşun, bu girişimim ‘Demokratik Sosyalizm Partisi’ temelinde örgütsel birliğe kadar gidecek. Böyle bir oluşumdan bahsediyoruz. Kendisinden de parti ismi önerisi alın. Bu ismi de kendisine iletin. Selamlarımla beraber bir mesaj olarak iletin Erkan’a. Yeni partiye dahil olabilirler.”