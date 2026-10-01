Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu önceki gün ikinci toplantısını yaptı. Kurulda, oluşturulan 4 alt komisyonun görev ve yetki alanları ile kurumlar arası koordinasyon mekanizması karara bağlandı. Ancak alt komisyonlarda kimlerin görev yapacağı açıklanmadı.

GÖREVLERİ BELLİ

Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu, silahların bırakılması ve örgütsel yapıların feshedilmesine ilişkin sürecin koordinasyonunu yürütecek. Bu komisyonda terör örgütü PKK elebaşı Öcalan da görev yapacak. Öcalan dışında emekli asker, güvenlik görevlileri, terör uzmanı gibi isimlerin de alt komisyonda görevlendirileceği kaydedildi. Ancak kimlerin görev aldığı resmen ilan edilmedi.

İzleme ve Tespit Alt Komisyonu sürecin ilk aşaması silahsızlanmayı tespit ederek Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından teyit edilmesine yönelik mekanizmaya katkı sağlayacak.

Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, hukuki uygulamaları çalışacak. Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ise sürecin toplumsal ayağına ilişkin çalışacak. Türkiye’ye dönecek olanların sosyal uyumuna yönelik ihtiyaçları ele alınacak.

Üsküdar’da ‘açılım’ afişleri

İstanbul Üsküdar’da, yönetimin tartışmalı bir şekilde AKP’ye geçmesinin ardından çözüm süreci mesajları ilçedeki reklam panolarına yansıdı.

AKP’li Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin tarafından yönetilen Üsküdar Belediyesi’nin, ilçenin stratejik noktalarına yerleştirdiği reklam panoları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Özellikle Zeynepkamil bölgesinde, İETT otobüslerinin yoğun olarak kullandığı geçiş güzergâhlarına yerleştirilen panolarda yer alan ifadeler, kamuoyunda “açılım sürecini destekler mesajlar” olarak yorumlandı.

Üsküdar Belediyesi yetkilileri, reklam panolarındaki mesajların anlamlarına ilişkin sorulan sorulara kaçamak yanıtlar verdi.