İlk kez 21 Nisan 2025 tarihinde Sözcü'nün duyurduğu ve terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın kullanması amacıyla İmralı Adası'nda inşa edilen yapının detayları netlik kazandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı'da 250 metrekarelik kullanım alanına sahip ve bahçeli bir konut inşa edildiğini açıklamış ancak Öcalan'ın kendisine yönelik bir statü tanımlanmaması nedeniyle konuta yerleşmeyi reddettiğini duyurmuştu.

Bahçeli, Öcalan'ın yeni konuta yerleşme teklifine karşılık "Ben hangi sıfatla bu konuta geçeceğim? Müzakereci miyim yoksa terör örgütü elebaşı mıyım? Ben neyim?" diye sorduğunu ve bu konuda haklı olduğunu belirtirken, statü düğümünü çözecek açıklama Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi.

ÖCALAN İÇİN ARANAN 'STATÜ' BULUNDU

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, konuk olduğu Türkiye Basın Federasyonu'nda siyaset gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.





Uçum, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında 4 alt komisyonun oluşturulacağını ve Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a görev verileceğini duyurdu.