DEM Parti yönetimi, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın ‘silah bırakma ve örgütü feshetme’ çağrısının ardından süreci değerlendirmek üzere bir araya gelecek. Partinin yetkili kurulları gelişmeleri değerlendirmek üzere 2,3 ve 5 Mart tarihlerinde Ankara’da toplanacak.
Toplantılara ilişkin açıklanan programa göre, parti Mart ayının ilk haftasında toplanacak.
NE OLMUŞTU?
İmralı Adası’na giden DEM Parti heyeti, görüşmenin ardından İstanbul’da yaptıkları basın açıklamasında PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısını okumuştu.
PKK lideri Öcalan, açıklamasında “Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim” ifadelerini kullanmıştı.