Teröristbaşı Abdullah Öcalan, DEM Parti İmralı Heyeti aracılığıyla dün terör örgütü PKK'ya 'silah bırakıp, kendini feshetme' çağrısı yaptı.

AVRUPA VE ABD ÇAĞRIDAN 'MEMNUN'

Çağrıya ABD'nin ilk yorumu, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) sözcüsü Brian Hughes'ten geldi.

Hughes açıklamasında, "Bu önemli bir gelişme ve Türk müttefiklerimizin ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki IŞİD karşıtı ortakları konusunda rahatlamasına yardımcı olacağını umuyoruz. Bunun bu sorunlu bölgeye barış getirmeye yardımcı olacağına inanıyoruz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da Öcalan’ın çağrısını 'tarihi bir fırsat' olarak değerlendirdi. Yapılan açıklamada, “Böylece terör, şiddet ve misilleme sarmalını kırmak için önemli bir kapı aralanmıştır. Şiddetin sona ermesi önemli bir ilk adımdır. Ancak Türkiye’deki Kürt nüfusun kültürel ve demokratik haklarının güvence altına alınması gerekmektedir” denildi.

BARZANİ: 'BARIŞ SÜRECİNİ DESTEKLİYORUZ'

Kuzey Irak Bölgesel Yönetim Lideri Mesud Barzani de Öcalan'ın çağrısını 'olumlu' bulanlar arasındaydı.

Barzani, "Sayın Öcalan’ın mesajının, barış sürecinin yolunu açması ve tüm tarafların yararına olacak bir sonuca ulaşması için bir başlangıç olmasını umuyoruz" açıklamasını yaptı.

Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Barış süreci ve Türkiye’deki çözüm hakkında, değişmez tutumumuzu vurguluyoruz ve tüm gücümüzle Türkiye’deki barış sürecini destekliyoruz; barışı, sorunları çözmenin tek doğru yolu olarak görüyoruz.

Sayın Öcalan’ın mesajının, barış sürecinin yolunu açması ve tüm tarafların yararına olacak bir sonuca ulaşması için bir başlangıç olmasını umuyoruz.”

Öcalan’ın silah bırakma çağrısı yaptığı görüşmeden önce DEM Parti İmralı Heyeti Erbil’i ziyaret ederek Mesud Barzani ile de görüşmüştü.