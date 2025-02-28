DEM Parti İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği üçüncü görüşmenin ardından beklenen çağrıyı dün saat 17.00’de kamuoyu ile paylaştı. Bu görüşme için 7 kişilik bir heyet oluşturuldu. Heyette, Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan, Ahmet Türk, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer aldı.

Açıklama, İstanbul Taksim’deki Elit World Otel’de yapıldı ve 300'den fazla gazeteci ile 140 basın kurumu takip etti. Diyarbakır ve Van'da dev ekranlar kurularak halk meydanlara davet edildi. Öcalan’ın çağrısının Türkçesini Pervin Buldan, Kürtçesini ise Ahmet Türk okudu. Ayrıca çağrı, Arapça ve İngilizce olarak da servis edildi.

"İŞİN CİDDİYETİNİ KAÇIRMA"

Çağrı metni okunmadan dakikalar önce geçen konuşma ise sonradan anlaşıldı. Çağrı metni okunmadan önce basın mensuplarıyla sohbet halinde olan Sırrı Süreyya Önder'in " Mezopotamya Ajansı ne güzel bir ajanstır" sözlerine Ahmet Türk'ten dikkat çeken bir yanıt geldi. Türk, Önder'i " İşin ciddiyetini kaçırma." sözleriyle uyardı.