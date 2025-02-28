DEM Parti İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve örgütün kendisini feshetme çağrısını açıkladı. Öcalan'ın çağrısı, Diyarbakır, Van ve Mersin gibi şehirlerde kurulan dev ekranlardan halka duyuruldu. Diyarbakır'da, çağrının yapıldığı sırada meydana toplanan kalabalık çağrıyı dinledi. Vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı, birbirlerine sarılarak duygusal anlar yaşadığı görüldü.
Öcalan'ın çağrısının duyurulmasının ardından Diyarbakır'da çekilen görüntülerde bir vatandaşın gözyaşlarına hakim olamaması dikkat çekti. Aynı şekilde, çağrıyı izleyen iki kadının birbirlerine sarılarak ağlaması da dikkat çekti.