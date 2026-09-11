MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazeteci Nagehan Alçı'ya yaptığı açıklamada, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için İmralı'da bahçeli bir ev inşa edildiğini belirtmesinin ardından yapıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçeli'nin sözünü ettiği yapının dubleks villa olduğunu açıkladı.

'250 METREKARE KAPALI ALAN İKİ KATI BAHÇE'

Tayyar, İmralı'da inşa edilen villanın 250 metrekare kapalı alana sahip olduğunu ve yapının yaklaşık iki katı büyüklüğünde bir bahçesinin bulunduğunu belirtti.

Tayyar, villanın hem barınma hem de çalışma ofisi olarak planlandığını da sözlerine ekledi.

'ÖCALAN HENÜZ YERLEŞMEDİ'

Şamil Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Madem Devlet Bey, Gazeteci Nagehan Alçı’ya Abdullah Öcalan için İmralı’da bahçeli ev inşa edildiğini açıkladı, biz de biraz açalım.

Mevzudan uzunca süredir haberdardık, bilgiyi aktarana sözümüzden hiç gündeme getirmedik.

Artık söz hükmünü yitirdi.

Devlet Beyin açıkladığı “bahçeli ev” dubleks bir villa.

250 metrekare kapalı alanı var. İki katı kadar bahçesi.

Hem barınma hem çalışma ofisi olarak planlanmış.

Her türlü teknik altyapısı mevcut, görüntülü telefon ve internet imkanı var.

Öcalan henüz yerleşmedi ama villanın ofis şartlarından ihtiyaç halinde yararlanıyor.

Öcalan’ın statü konusundaki ısrarlı talebi Cumhurbaşkanımızdan döndü, silah bırakma işlemi kesinleşmeden adım atmak istemiyor. Doğrusu da bu."