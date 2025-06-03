T24'ten Namık Durukan'ın haberine göre, metinde, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin DEM Parti heyetine "Yeni bir dönem başlatmak istiyorum" dediğini aktaran terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, "İdamımı isteyen Bahçeli’nin devlet adına konuştuğu bu süreç, barış için ciddi bir başlangıçtır" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemi “barış ve demokratik toplum” aşaması olarak tanımlayan PKK elebaşı Öcalan, “Bu çağrıya gecikmeden yanıt verdik. Süreci devlet denetiminde yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan, şu ifadeleri kullandı:

-Mücadele tarihimizin 52 yıl 1 ay 1 haftasının sonunda PKK, ulus-devlet temelli bir strateji ile silahlı mücadelesini sürdürmenin imkânsızlığını kabul etmelidir. Demokratik toplum sosyalizmine geçiş için fesih kararı kaçınılmazdır.

Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan, PKK’nin devletle yürüttüğü görüşmelerin resmiyet kazanmadığını belirterek, bu nedenle fesih kararının gerekli hale geldiğini ifade etti.

Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan, yazısında terör örgütü PKK içinde “önderlik gerçekliğinin” anlaşılmadığını vurgulayarak, “Kadro donanımsız, halk dağılmış, Kürtler şaşkın. 50 yıldır anlatıyorum ama anlamıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Kongreye gönderdiği metinde, “Sıçrama yapmak, eşik atlamak gerekiyor. Yeni dönemin eşiğindeyiz ama örgüt hâlâ kendini taşıyamıyor. Zorla veriyorum, almıyorsunuz. Kendinizi çözümsüzlük olarak dayatıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan, “Toplantılar yapıyor, demokratik toplum modelinin programını hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu sürecin sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını belirten terör örgütü PKK elebaşı Öcalan, benzer adımların İran, Irak ve Suriye’de de gündeme gelebileceğini yazdı...