MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazeteci Nagehan Alçı'ya İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan için hazırlanan konutla ilgili yaptığı açıklamanın ardından, AKP'li Şamil Tayyar da sosyal medya hesabından konuya ilişkin yeni bir paylaşım yaptı.

Bahçeli'nin bugün gerçekleştirdiği açıklamayla daha önce kendisinin dile getirdiği “250 metrekare” bilgisini doğruladığını belirten Tayyar, MHP liderinin ise söz konusu yapının “villa” şeklinde nitelendirilmesine karşı çıktığını ifade etti.

"SELVİ'NİN DEDİĞİ GİBİ BİR EKLENTİ DEĞİL"

Tayyar, yapının iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Abdulkadir Selvi'nin öne sürdüğü gibi 1935 yılından bu yana ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulmuş bir eklenti olmadığını söyledi.

Kendi değerlendirmesinin kişisel görüşü olduğunu belirten Tayyar, “Ben kişisel kanaatimi yazmıştım, Öcalan görünür oldukça sürece tepki artıyor” ifadelerini kullandı.

Tayyar ayrıca, kendi görüşüne katılmayanlar açısından da sürecin şeffaf biçimde yürütülmesi gerektiğini dile getirdi. Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"MHP Lideri Bahçeli, Gazeteci Nagehan Alçı’ya Öcalan için İmralı’da yapılan konutu “iki katlı bahçeli ev” olarak tarif etti.

Bu açıklamadan sonra ben de söz verdiğim için yazmadığım bazı detayları ekledim.

Konutun hem barınma hem çalışma ofisi olarak planlandığını ve 250 metrekarelik villa olduğunu ifade ettim.

Tuhaf bir şekilde Hürriyet’te Abdülkadir Selvi topa girerek Bahçeli’nin açıklamasını tevil etmeye çalıştı.

Oysa Devlet Bey İmralı’da olup bitenleri tüm detaylarıyla bilen biriydi.

Süreci şeffaf şekilde yürütmek istiyordu.

Devlet Bey bugün konuştu, “250 metrekare” ifademi teyit etti.

“Villa” denmesine itirazı vardı.

"HOBİ BAHÇESİ OLMADIĞI KESİN"

Villa, Roma’dan günümüze “kır evi” veya “müstakil bahçeli ev” demek.

Adını ne koyarsanız koyun, 250 metrekarelik bahçeli ve dubleks konuttan söz ediyoruz.

Hobi bahçesi olmadığı kesin.

Selvi’nin sözünü ettiği gibi 1935 yılından bu yana ihtiyaca göre yapılan bir eklenti değil.

Kişisel kanaatimi yazmıştım, Öcalan görünür oldukça sürece tepki artıyor.

Bu kanaatime katılmıyorsanız, bir mahcubiyete gerek kalmaksızın sürecin şeffaf şekilde yürütülmesi gerekir.

Hiçbir bilgi sır olarak kalmaz.

Zor olur ama daha etkili olur, sırra gerek kalmaz.

Bu bağlamda, Devlet Bey tek ajandayla yola devam ediyor, bence doğrusunu yapıyor."