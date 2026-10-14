Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu iki ayrı toplantı yaptı. Toplantı sonrasında alt komisyonlar şekillendirildi. PKK Elebaşı Abdullah Öcalan’ın da 4 alt komisyondan biri olan Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu’na alınması kararlaştırıldı.

ÖRGÜTSEL YAPILAR...

Bu komisyon toplantısı İmralı’da yapılacak. İçişleri, MİT, Emniyet, MSB temsilcileri de olacak. Komisyon, PKK terör örgütünün silah bırakma ve kendisini feshetme sürecini izleyecek, gelinen nokta ile ilgili değerlendirmeler yapılacak. Bu silahların bırakılması ve örgütsel yapıların feshedilmesine ilişkin sürecin koordinasyonunu yürütecek. Daha önce Meclis Terörsüz Türkiye Komisyonu’nu temsilen Hüseyin Yayman (AKP), Fethi Yıldız (MHP) ve Gülistan Kılıç Koçyiğit’den (DEM) oluşan heyet 24 Kasım 2025’te İmralı’ya gitmişti. Alt komisyon heyetini İmralı’ya ikinci resmi ziyaretini yapmış olacak.

Bakırhan kürt liderlerle bir araya geldi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MERI Forumu 2026 kapsamında Federe Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Başkanı Bafil Talabani, Rojava’dan Kürt siyasetçi İlham Ahmed, Suriye Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mazlum Abdi ve Kürdistan Bölgesi Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ile görüştüğünü duyurdu. Bakırhan, bölgenin geleceğine ilişkin tartışmaların verimli geçtiğini söyledi.