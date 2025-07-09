MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz yıl Ekim ayında yaptığı çağrıyla başlatılan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde ilginç bir gelişme yaşandı.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma töreni öncesinde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın görüntülü olarak bir mesajı paylaşıldı.

'KENDİ ÖZGÜRLÜĞÜMÜ SORUN OLARAK GÖRMEDİM'

Öcalan, "Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum" diye konuştu.

Sürece ilişkin görüşmelerde ve açıklamalarda sıklıkla gündeme gelen cezaevi koşulları ve olası "salıverilme" tartışmalarına da değinen terör örgütü lideri, "Biliyorsunuz ki ben hiçbir zaman kendi özgürlüğümü bireysel bir sorun olarak görmedim. Felsefi olarak da kişi özgürlüğü toplumdan soyut olamaz. Birey özgürleştiği oranda toplum, toplum özgürleştiği oranda birey özgür olabilir. Bu eğilimin gereğine bağlı kalınacağı tabidir" ifadelerini kullandı.