Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan’dan oluşan heyet ile bakanlıkta bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Koçyiğit, Bakan Tunç ile yasal düzenlemeler üzerine görüşüldüğünü belirterek şunları söyledi: “Öncelikli konuşma başlığımız, Öcalan’ın çalışma ve sağlık koşulları oldu. Tecrit koşullarında Öcalan’ın bu sürece katkı sunamayacağını, bir an önce düzeltilmesi gerektiğini anlattık.”

Adalet Bakanlığı’ndan da görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. DEM Parti heyetiyle görüşülenlerle ilgili olarak, “Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu” bilgisi aktarıldı. DEM Parti üyeleriyle Adalet Bakanlığı görüşmelerinin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.