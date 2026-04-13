DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan aracılığıyla mesaj gönderen Abdullah Öcalan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin geçmişte kürsüden ip attığı dönemi hatırlatarak, Kürt meselesine yönelik tutumundaki değişime dikkat çekti.

'BAHÇELİ İPLE DOLAŞIYORDU, O NOKTADAN BU NOKTAYA...'

T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Pervin Buldan Öcalan görüşmesinden notlar aktardı. Buldan, sürece ilişkin yaptığı açıklamada Öcalan’ın Devlet Bahçeli’ye özel bir önem atfettiğini belirtti. Buldan, "Sayın Bahçeli’yi bir kere hamlesinden dolayı, atmış olduğu adımdan dolayı çok özel bir yere koydu. Bunu istisnasız her görüşmede ifade ediyor. Ama Sayın Erdoğan’ın da hakkını veren bir yerden söz kuruyor. Sonuçta bu ülkenin Cumhurbaşkanı, sürecin bir tarafı, devletin başı. Sayın Bahçeli elinde iple dolaşıyordu, 'idam edilmeli' diyordu. Yani o noktadan bu noktaya gelmesine büyük bir kıymet biçiyor. Çok özel değerlendiriyor" ifadelerine yer verdi.

19 YIL SONRA O ANLARI HATIRLATTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2007 yılında Erzurum mitinginde "Asacak kadar ip mi bulamıyorsun? Al sana ip, as" diyerek Erdoğan'a sert tepki göstermişti.

DEM Parti heyetinin İmralı’daki Abdullah Öcalan ile görüşmeleri devam ediyor. Mart ayı sonunda TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol’dan oluşan heyet Öcalan’ı ziyaret etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, son grup toplantılarında sürecin doğru zamanda atılmış bir adım olduğunu belirterek, Meclis’e gelmesi beklenen düzenlemeler için “Oyalanmaya gerek yoktur” ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda çalışmalar sürerken siyasi temaslar da hız kazandı.