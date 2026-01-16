Uzay madenciliği ve yerleşimi üzerine çalışan Galactic Resource Utilization Space (GRU) firması, zengin uzay turistlerine yönelik hazırladığı Ay oteli projesinin detaylarını paylaştı. The Sun ve Space.com kaynaklı bilgilere göre, ilk modülün 2032 yılı itibarıyla hizmet vermeye başlaması öngörülüyor.

4 KİŞİYE 10 YIL BOYUNCA HİZMET VERMESİ PLANLANIYOR

Şirket tarafından yapılan açıklamada, ilk etapta kullanılacak otel yapısının Dünya’da inşa edileceği ve ağır bir iniş aracıyla Ay yüzeyine nakledileceği belirtildi. Şişirilebilir bir yapı formatında tasarlanan tesisin başlangıç aşamasında dört kişiye kadar konaklama imkanı sunacağı bildirildi. Tasarımın operasyon ömrü ise 10 yıl olarak planlanıyor.

TURİSTLERE YÖNELİK AKTİVİTELER DE OLACAK

Konaklama biriminde yer çekimsiz ortama uygun olarak minderlerle kaplanmış odalar bulunacağı açıklandı. Tesis bünyesinde turistlere yönelik sunulması planlanan faaliyetler arasında şunlar yer alıyor:

Ay yüzeyinde yürüyüş deneyimi.

Ay araçlarıyla sürüş faaliyetleri.

Düşük yer çekimli ortamda spor aktiviteleri.

Şirket, ilerleyen aşamalarda Ay kaynaklı malzemeler kullanarak tesis kapasitesini on kişiye çıkarmayı ve bu projeyi Mars yerleşimi için bir basamak olarak kullanmayı planladığını duyurdu.

ULUSLARASI AY YARIŞI HIZ KAZANIYOR

Ticari girişimlerin yanı sıra devletler düzeyinde de Ay yüzeyinde kalıcı üs kurma çalışmaları devam ediyor. Çin ve Rusya, 2036 yılına kadar tamamlanması hedeflenen ve geniş bir alanı kapsayan ortak bir Ay üssü projesi yürütüyor. Söz konusu projede, bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak üzere bir nükleer güç santralinin inşa edilmesi de plan dahilinde bulunuyor.