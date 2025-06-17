SÖZCÜ’nün kaynaklardan edindiği bilgilere göre süreç, 15 Mayıs 2024 tarihinde CİMER üzerinden gelen ilk ihbarla başladı. İhbarların ardından hastane yönetimi ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 27 Mayıs’ta ön tetkik gerçekleştirdi ve konuyu İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Yapılan ön inceleme sonrası, Emniyet birimleri hastanenin göğüs cerrahisi bölümünde görevli bazı sağlık çalışanlarını takibe aldı.

DOKTORLARIN ODALARI DİNLENDİ

Yürütülen operasyonel süreçte altı ay süren teknik takip başlatıldı. Hastanedeki çeşitli odalara yerleştirilen sesli ve görüntülü izleme cihazları sayesinde doktorların hasta yakınlarıyla yaptığı görüşmeler kayıt altına alındı.

Delillere göre bazı doktorlar, hastalara ameliyat tarihi için uzun süreler verilse de, “Biraz bağışta bulunmanız halinde işlemi öne çekeriz” diyerek para talep etti. Bir hasta yakını ifadesinde, muayene sonrası ameliyat için doğrudan özel hastaneye yönlendirildiğini belirtti. Başka bir hastanın ise tetkiklerinin dış merkezlere yönlendirildiği, bunun karşılığında yine ödeme yapmasının istendiği belirtildi.

Bu süreçte, operasyonda gözaltına alınan doçent doktor, İstanbul’da özel bir hastanede başka bir isimle ameliyat yaparken yakalandı. Bu olayın tutanağı da soruşturma dosyasına delil olarak girdi.

ÖRGÜTLÜ YAPI: 3 DOKTOR, 1 HEMŞİRE, 2 YARDIMCI PERSONEL

Sağlık Bakanlığı, hastane yönetimi ve emniyetin soruşturması kapsamında suç örgüsünün başlangıçta 6 kişiyle kurulduğu tespit edildi: 3 doktor, 1 hemşire ve 2 yardımcı sağlık çalışanı.

Ancak teknik ve fiziki takip süresince bu sayının arttığı, daha geniş bir ağa yayıldığı görüldü. Soruşturma sonunda aralarında Prof. Dr. M.M., Doç. Dr. V.E. ve Uzm. Dr. Y.S.’nin de bulunduğu 11 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Skandalın bir diğer boyutu ise hastane içi laboratuvarlar yerine tahlillerin özel dış merkezlere yönlendirilmesi. Bu sayede hem hasta üzerindeki kamu hizmeti kesintiye uğratıldı hem de sağlık hizmetleri üzerinden özel kazançlar elde edildi.

17 Haziran 2025’te İstanbul, Mersin ve Tekirdağ’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında hem akademik unvana sahip hekimler hem de hastane personeli yer aldı. Soruşturma “suç örgütü kurmak”, “irtikap”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamaları kapsamında yürütülüyor.

20 YILDIR HASTANEDE GÖREVLİ PROFESÖR GÖZALTINDA

Hastane kaynaklarının SÖZCÜ’ye aktardığına göre soruşturmada gözaltına alınan profesör, 20 yıldır hastanede görevli. Operasyona konu tutanaklarda ise toplam 29 hastayla ilgili yasa dışı işlem yaptığı tespit edildi.