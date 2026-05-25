Türkiye'de alışveriş alışkanlıkları son yılların en keskin dönüşümlerinden birini yaşıyor. Artık tüketiciler sadece sıfır ürünlere değil, "sürdürülebilir e-ticaret" olarak adlandırılan ikinci el ve yenilenmiş ürünlere de yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu verilerine göre, bu pazar geçtiğimiz yıl 21,8 milyar liralık devasa bir hacme ulaşarak rekor tazeledi. Bir önceki yıl 9,8 milyar lira seviyesinde olan bu rakamın iki katından fazla artması, ikinci el ekonomisinin artık niş bir alan olmaktan çıkıp ana akım bir ticaret modeline dönüştüğünü kanıtlıyor.

GARDIROPLAR MAĞAZAYA DÖNÜŞÜYOR

İkinci el dünyasının adet bazındaki mutlak hakimi giyim sektörü oldu. Gardıroplarını daha ekonomik ve çevre dostu yöntemlerle yenilemek isteyen tüketiciler, en çok gömlek ve üst giyim ürünlerine yöneldi. Bu kategoride gerçekleşen yaklaşık 751 bin adetlik satış, moda dünyasında ikinci el akımının ne denli güçlü olduğunu gösteriyor. Giyim dünyasını sırasıyla abiye elbiseler, pantolonlar ve dış giyim ürünleri takip ederken, ayakkabı sektörü de 443 bini aşan satış adediyle bu hareketli pazardaki yerini korudu.

Parasal değer açısından bakıldığında ise tablonun rengi tamamen değişiyor. Adet bazında giyim ürünleri önde olsa da, finansal hacmin zirvesinde teknolojik cihazlar, özellikle de cep telefonları yer alıyor. Yenilenmiş cihazlar dışarıda tutulduğunda bile internet üzerinden yapılan ikinci el telefon satışları 594 milyon lirayı aşan bir ekonomik değer yarattı. Bu rakam, toplam ikinci el e-ticaret hacminin yaklaşık yüzde 6'sını tek başına sırtlıyor. Telefonların hemen ardından yüksek birim fiyatlarıyla dikkat çeken ceket, mont ve abiye grupları finansal sıralamadaki yerini alıyor.

YENİLENMİŞ ÜRÜNLERDE TERCİH BELLİ OLDU

Yenilenmiş ürün pazarında ise tüketicilerin oldukça bilinçli ve spesifik tercihler yaptığı görülüyor. Pazarın en çok tercih edilen modelleri incelendiğinde, 2021 model ve 128 gigabayt kapasiteli cihazların yüzde 16,3’lük bir oranla liderliği göğüslediği anlaşılıyor. Onu 2019 model 64 ve 128 gigabaytlık versiyonlar takip ederken, bu üç ana modelin toplam pazarın neredeyse yarısını domine etmesi dikkat çekiyor. İşlem sayısı bazında ise en çok el değiştiren cihaz, yüzde 14,9'luk oranla 2019 model 64 gigabaytlık telefonlar oldu.

Sonuç olarak Türkiye’de e-ticaret, sadece yeni ürünlerin satıldığı bir mecra olmanın ötesine geçerek dev bir geri dönüşüm ekosistemine dönüştü. Hem bütçesini korumak isteyen hem de sürdürülebilir bir gelecek için tüketim hızını yavaşlatmayı hedefleyen milyonlarca kullanıcı, ikinci el pazarının bu büyüme ivmesini önümüzdeki yıllarda da canlı tutacak gibi görünüyor.

E-TİCARET HACMİ GİDEREK BÜYÜYOR

Türkiye'de son yıllarda e-ticaret hacmi giderek büyüyor. Birbiri ardına açılan uygulamalar ve insanların kendi kıyafet, gıda ya da teknolojik ürünlerin satışa çıkarmasıyla oluşan bu pazarda pek çok ürün alıcı buluyor. Parfümden telefona ve hatta koleksiyon ürünlerine kadar hemen her şey ikinci el pazarında alıcı buluyor.