Güney Londra’da yaşayan 18 yaşındaki Jamie Bell, çocukluk hobisini kısa sürede milyonlarca liralık bir ticarete dönüştürdü. Bell, henüz 13 yaşındayken kullanmadığı oyuncak ve kişisel eşyalarını satarak başladığı LEGO işini büyüterek yıllık cirosu 400 bin doları, yani yaklaşık 19,4 milyon TL’yi aşan bir girişime dönüştürdü.

Bell’in LEGO parçalarına yönelik ilgisi, kendi eşyalarını satarken koleksiyon ürünlerine olan talebi fark etmesiyle ticari bir fırsata dönüştü. 15 yaşına geldiğinde ise iş modelini genişleten genç girişimci, LEGO parçalarını toplu halde satın alıp tek tek satmaya başladı.

EBAY ÜZERİNDEN DÜNYAYA SATIYOR

Faaliyetlerini JTB Collectables adı altında sürdüren Bell, satışlarının önemli bölümünü eBay üzerinden gerçekleştiriyor. Özellikle Star Wars temalı LEGO figürleri ve koleksiyon parçaları, işletmenin öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor.

Bell, bu ürünleri toplu lotlar halinde satın alarak koleksiyonculara ve yeniden satış yapan kişilere ulaştırıyor. İşletmenin son mali yılda 400 bin doların üzerinde, yaklaşık 19,4 milyon TL brüt gelir elde ettiği belirtildi.

Elde edilen cironun tamamı genç girişimcinin kazancı olmadı. Ürünlerin satın alınması, lojistik, kargo ve danışmanlık gibi giderlerin ardından Bell’in net karının yaklaşık 68 bin dolar, yani yaklaşık 3,3 milyon TL olduğu aktarıldı.

95 KİLOLUK LEGO LOTU 22 BİN STERLİNE SATILDI

Bell’in iş hacmini gösteren dikkat çekici satışlardan biri ise 95 kilogram ağırlığındaki Star Wars LEGO figürleriyle gerçekleşti. Açık artırmaya çıkarılan lot, 65 teklif aldı ve yaklaşık 30 bin dolara, yani 1,46 milyon TL’ye satıldı.

Genç girişimcinin işletmesinde ayda ortalama 100 kilogram LEGO alınıp satıldığı belirtiliyor. Böylece çocukluk döneminde oyuncaklarla başlayan uğraş, düzenli ürün tedariki ve satış ağı bulunan profesyonel bir ticari faaliyete dönüştü.

HEDEFİNDE ÜNİVERSİTE VE GAYRİMENKUL VAR

Bell, işini büyütürken operasyonel süreçleri de profesyonel şekilde yürütüyor. 16 yaşından bu yana bir muhasebeciden destek alan genç girişimciye, paketleme ve idari işlerde babası yardımcı oluyor.

İşletmenin yönetiminin kendisine ait olduğunu belirten Bell, geleceğini yalnızca LEGO ticaretine bağlamayı düşünmüyor. Üniversitede tarih eğitimi almayı hedefleyen 18 yaşındaki girişimci, LEGO işini eğitim hayatının yanında devam ettirmeyi planlıyor.

Bell, elde ettiği kazancı ise ilerleyen dönemde farklı yatırımlarda değerlendirmeyi ve ilk gayrimenkulünü satın almak için birikim yapmayı hedefliyor.