Hepimizin gün içinde yaşadığı "Ben buraya ne almaya gelmiştim?" şaşkınlığının arkasındaki bilimsel gerçek çözüldü. Salondan kalkıp mutfağa girdiğiniz anda aklınızdakilerin bir anda uçup gitmesi tesadüf değil. ABD'deki Notre Dame Üniversitesi psikologları, bu anlık hafıza kaybının tek sorumlusunun "kapılardan geçmek" olduğunu kanıtladı.

EŞİKTEN GEÇMEK HAFIZAYI SIFIRLIYOR

Araştırmacılar, hem sanal gerçeklikte hem de gerçek odalarda yaptıkları deneylerde ilginç bir sonuca ulaştı. Aynı mesafe yürünmesine rağmen, yol üzerinde bir kapıdan geçip başka bir odaya giren kişilerin akıllarındaki bilgiyi anında unuttuğu görüldü. Üstelik bu kişiler eski odaya geri dönseler bile unuttukları şeyi hatırlayamadı.

BEYİN NEDEN ESKİ BİLGİYİ SİLİYOR?

Bilim dünyasında "Kapı Etkisi" olarak adlandırılan bu durum, beynin bir hatası değil, hız kazanma yöntemi. İnsan beyni mekan değiştirdiği anda önceki odadaki görevlerin bittiğini varsayıyor ve yeni ortama yer açmak için zihindeki eski dosyaları otomatik olarak temizliyor. Kısacası kapı eşikleri, beynimiz için adeta bir "sayfayı yenile" butonu görevi görüyor. Uzmanlara göre telefona gelen anlık bir bildirim veya bir işi bitirip diğerine geçmek de zihinde aynı kapı etkisini yaratarak düşünceleri bir anda silebiliyor.