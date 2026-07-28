Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Ryan McInerney, yeniden yapılanma kapsamında kaynakların daha yüksek büyüme potansiyeline sahip alanlara yönlendirileceğini açıkladı. İş gücündeki azalmanın, artan maliyetler, küresel rekabet ve değişen piyasa koşullarına karşı yürütülen stratejik dönüşüm planının bir parçası olduğu belirtildi.

YAPAY ZEKA YATIRIMI ARTIRILACAK

Visa'nın yeniden yapılanma sürecinde yapay zeka teknolojilerine de daha fazla ağırlık vermesi bekleniyor. Şirket, yapay zekanın iş süreçlerine entegrasyonunu artırarak tekrarlayan görevleri azaltmayı ve operasyonel verimliliği yükseltmeyi hedefliyor.

Elde edilecek kaynakların tüketici ödemeleri, ticari ödeme çözümleri, sabitkoin tabanlı ödeme sistemleri ve sınır ötesi ödeme altyapıları gibi büyüme potansiyeli yüksek alanlara aktarılması planlanıyor.

Visa, yeniden yapılanma adımıyla birlikte maliyetleri kontrol altında tutarken teknoloji ve inovasyon yatırımlarını hızlandırmayı amaçlıyor. Şirket, özellikle dijital ödeme ekosistemindeki dönüşüme uyum sağlayarak küresel ödeme altyapısındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.