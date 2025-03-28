Türkiye’de, dijital cüzdanlardan elektronik para şirketlerine kadar pek çok finansal kuruluşu ilgilendiren önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik değişikliği, ödeme hizmeti sağlayıcılarının artık yeni teknik ve hukuki kurallara uymasını zorunlu kılıyor. İşte bu düzenlemenin detayları...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan bu yeni yönetmelik değişikliği, ödeme hizmeti sağlayıcıları ve elektronik para kuruluşları için önemli yükümlülükler getiriyor. Özellikle çevrim içi hizmet veren firmalar için altyapı ve lisans şartları yeniden şekillendirildi.

BKM SİSTEMİNE BAĞLANTI ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemeye göre, müşterilerine çevrim içi erişim sunan ödeme hizmeti sağlayıcılarının, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM) altyapısına bağlanmaları zorunlu hale geldi. Ayrıca, bu firmaların belirli kriterleri sağlayan diğer kuruluşlarla veri paylaşımı yapabilecek uygun sistemler geliştirmeleri de gerekecek.

Bu düzenleme özellikle, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemi (FAST) katılımcısı olmayan ancak yıllık işlem hacmi bakımından ilk 10’da yer alan firmaları doğrudan etkiliyor. Bu firmaların, BKM entegrasyonlarını ve ilgili altyapılarını en geç yıl sonuna kadar tamamlamaları gerekecek. FAST sistemine sonradan dahil olan firmalara ise bu yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için 6 ay ek süre tanınacak.

DİJİTAL CÜZDAN SAĞLAYACILARI İÇİN YENİ KURALLAR

Yönetmelikte dikkat çeken bir diğer madde ise dijital cüzdan hizmeti sağlayan ancak henüz faaliyet izni bulunmayan kuruluşlarla ilgili. Bu kapsamda, lisansı olmayan dijital cüzdan sağlayıcılarının, 31 Aralık 2025’e kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na başvurarak gerekli izinleri almaları isteniyor. Lisansı olan dijital cüzdan sağlayıcıları ise aynı tarihe kadar teknik ve hukuki uyumlarını tamamlamak zorunda kalacaklar.

HEDEFLENEN DEĞİŞİKLİKLER VE SONUÇLAR

Bu düzenlemenin amacı, ödeme sistemlerinde güvenliği artırmak, tüketici verilerinin korunmasını sağlamak ve dijital finans altyapısını güçlendirmektir. Yeni yönetmelik, dijital finans dünyasında daha sağlam bir yapının kurulmasına katkı sağlayacak ve sektördeki düzeni daha da iyileştirecektir.