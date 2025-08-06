Senetlerde sahtecilik ve dolandırıcılık vakalarını önlemek amacıyla, yıl sonuna kadar kırtasiyelerden alınan, elle doldurulan senetlerin geçerliliği sona erecek. Bu senetlerin yerini, filigranlı, kayıt altına alınmış ve e-Devlet üzerinden doğrulanabilen yeni bir sistem alacak. Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü bu reformla, hem vatandaşların hem de yargı sisteminin korunması hedefleniyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde, "bono evrakının kayıt altında üretilmesi" amacını gerçekleştirmek için yasa taslağını bitirdi. Hazırlanan taslak metnin yakın dönemde Cumhurbaşkanlığı'nda değerlendirdikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması bekleniyor.

GÜVENLİK SİSTEMİ ESAS ALINDI

Yeni düzenleme kapsamında senetlerin üretimi ve dağıtımı ya Merkez Bankası ya da yetkilendirilecek resmi bir kurum tarafından gerçekleştirilecek. Senetler, üzerinde sahteciliği engelleyecek filigran gibi güvenlik unsurlarıyla basılacak ve sadece belirlenen yetkili kanallardan dağıtılacak. Bu yeni sistem sayesinde, her senet kayıt altına alınacak ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilir bir altyapı oluşturulacak.

Hukukçu Tülay Bekar, bu değişikliğin hem alacaklı hem de borçlu tarafları güven altına alacağını söyledi. Bekar, "Senetlerin güvenli bir sistemle üretilmesi, sahtecilik ve dolandırıcılık vakalarının önüne geçerek vatandaşların mağduriyetini büyük ölçüde azaltacak" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda, sahte veya usule aykırı senet davalarının mahkemelerin iş yükünü artırdığına vurgu yapan Bekar, yeni sistemin yargıdaki bu yükü hafifleteceğini de söyledi. Bu düzenlemenin hayata geçmesiyle, senet işlemlerinde güven ve şeffaflığın artması hedefleniyor.