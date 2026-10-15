Türkiye bir yandan fon vurgununun sorumlularının yargılanmasını beklerken krizin artçı etkileri de piyasada görülmeye başladı. Kriz nedeniyle bazı şirketlerin çalışan maaşlarını ödemediği daha önce belirtilmişti. Bazı sektörlerde ödemeler konusunda uzayan vadelerin ardından şimdi de fon krizinin etkisi ile nakit akışında sıkıntılar yaşanmaya başlandığı öne sürüldü.

ARTÇI DALGA UYARISI

Bir iş insanı, “Bazı şirketler buradaki o kârı cezbedici zannedip fonlara paralarını verdi. Şimdi ödeme zorluğu çekiyorlar. Böyle bir şey yaşanmamıştı ülkede. O yüzden bu krizin gerçek zararını, birkaç ay sonra daha iyi anlayacağız. Bu fon krizinin de piyasaya yan etkileri oluyor. Hiç akla gelmeyecek şirketlerden ödeme konusunda erteleme talepleri geliyor. Krizin artçı dalgalarına çok dikkat etmek lazım” iddiasında bulundu. Başka bir iş insanı da, “KOBİ’ler maliyetler konusunda zaten sorun yaşıyordu.

Fonlarda parası olan KOBİ’ler için durum daha da vahim olabilir. Konkordato maliyetini karşılamakta zorlanan küçük işletmeleri hesaba katınca yıl sonu kapanmalar artabilir” görüşünü savundu.