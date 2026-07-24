iOS 27 beta kodlarında tespit edilen yeni sistem, ödemesi geciken iPhone cihazları otomatik olarak "Kısıtlı Mod"a geçirecek. Bu adım, taksiti ödenmeyen telefonun temel arama ve ayar işlevleri hariç tüm uygulamalara erişimini kapatacak.

KISITLI MOD NASIL ÇALIŞACAK?

Sistem tarafından ödeme aksaklığı saptandığı anda cihaz sınırlandırılarak Kısıtlı Mod devreye giriyor. Bu mod aktifleştiğinde Telefon, Ayarlar ve App Store dışındaki tüm üçüncü taraf uygulamalar ve sistem özellikleri kullanılamaz hale getiriliyor. Arka planda çalışan finans yönetim yapısı, borç durumunu sürekli kontrol altında tutuyor.

Yazılımda yer alan bir diğer güvenlik katmanı ise borçlu cihazların yetkisiz kişilerce sıfırlanmasını veya parçalanarak satılmasını önlüyor. Bul (Find My) altyapısıyla entegre çalışan bu kilit mekanizmasına rağmen, finansman sağlayan üçüncü taraf kurumların kullanıcıların konum bilgilerine erişmesine izin verilmiyor.

ÖZELLİK RESMİ OLARAK DUYURULDU MU?

iOS 27 beta sürümünde ortaya çıkan bu kısıtlama ve finansman kilit özellikleri henüz Apple tarafından resmi olarak açıklanmadı. Test aşamasındaki bu kodların genel kullanıma sunulacak nihai sürüme kadar değiştirilme veya iptal edilme ihtimali bulunuyor.