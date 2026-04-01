ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın:

T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 esas sayılı dosyalarında

KAMULAŞTIRMA İLANI 

Kamulaştırmayı yapan davacı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda dosya numaraları yazılı dosyalar ile davalılar hakkında Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazların Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.25/03/2026

Sıra no Esas no İli İlçesi Mahalle Ada no Parsel no Malikler Mülkiyet m² İrtifak m²
1 2026/98 İzmir Ödemiş Yusufdere 0 84 1-Ayşe Öz 21,9 m² 344,26m²
2 2026/99 İzmir Ödemiş Yusufdere 0 102 1-Sultan Selim Han-ı Sani Bin Sultan Süleyman Han Vakfı - 493,25 m²
3 2026/100 İzmir Ödemiş Bülbüller 0 32 1-Hatice Saldanlı
2-Hüseyin Bozdağ(mirasçıları)
3-Mustafa Bozdağ
4-Mürüvvet Bozdağ(mirasçıları)
5-Nadide Yerlikaya		 21,53 m² 455,9 m²
4 2026/101 İzmir Ödemiş Bülbüller 0 83 1-İbrahim Namdar   41,01 m²
5 2026/102 İzmir Ödemiş Bülbüller 0 111 1-Alaettin Şenol
2-Ayşe Şenol
3-Havva Kılınç
4-Yusuf Şenol		   93,53 m²
6 2026/103 İzmir Ödemiş Bülbüller 0 136 1-Mustafa Taşlı   92,08 m²
7 2026/104 İzmir Ödemiş Bülbüller 101 113 1-Alaettin Şenol
2-Fatma Gökçen
3-Havva Kılınç
4-İbrahim Taşlı
5-Mehmet Emin Şenol
6-Yusuf Gencer
7-Yusuf Şenol
8-Yusuf Şenol
9-Yusuf Şenol		 - 3,81 m²
8 2026/105 İzmir Ödemiş Bülbüller 101 106 1-Durdan Bağbozan   103,42m²
9 2026/106 İzmir Ödemiş Bülbüller 101 118 1-Fatma Bağbozan
2-Raziye Niyet		 - 791,24 m²
10 2026/107 İzmir Ödemiş Veliler 101 126 1-Pakize Keyhıdır   792,03m²
11 2026/108 İzmir Ödemiş Veliler 101 151 1-Cennet Şen(mirasçıları)
2-Zekiye Akyüz
3-Ahmet Şen		 - 1239,65 m²
12 2026/109 İzmir Ödemiş Veliler 107 17 1-Süleyman Şen   3397,42 m²
13 2026/110 İzmir Ödemiş Veliler 107 8 1-Zübeyde Şenol 15,48 66,52 m²
14 2026/111 İzmir Ödemiş Veliler 102 103 1-İlhan Biçer   1013,26 m²
15 2026/112 İzmir Ödemiş Veliler 102 21 1-Hüseyin Acar 1,12 m² 40,3 m²
16 2026/113 İzmir Ödemiş Veliler 102 15 1-Hasan Canseven
2-Bekir Canseven		 - 34 m²
17 2026/114 İzmir Ödemiş Veliler 101 20 1-Hüseyin Acar 24,21 m²  1084,84m²
18 2026/115 İzmir Ödemiş Süleymanlar 122 1 1-Muslih Bayram 8,3 m² 418,18 m²
19 2026/116 İzmir Ödemiş Süleymanlar 117   1-Yusuf Sezgin   561,19m²
20 2026/117 İzmir Ödemiş Süleymanlar 111 48 1-Güler Sav 7,21 m² 1046,61 m²
21 2026/118 İzmir Ödemiş Süleymanlar 101 37 1-Elif Sezgin   413,01 m²
22 2026/119 İzmir Ödemiş Süleymanlar 104 3 1-Gülten Sezgin
2-Münevver Selçik
3-Müslime Korkmaz		   953,98 m²
23 2026/120 İzmir Ödemiş Kızılca 108 109 1-Feride Sert
2-Fatma Mencik
3-İbrahim Sert
4-Vergül Sülün		   465,15 m²
24 2026/121 İzmir Ödemiş Kızılca 109 67  1-Hasan Yavuz(mirasçıları)
2-Mehmet Yavuz(mirasçıları)		   41,81 m²
25 2026/122 İzmir Ödemiş Kızılca 109 30 1-Yusuf Eren - 13,74 m²
26 2026/123 İzmir Ödemiş Kızılca 110 33 1-Ayşe Turgut   540,4 m²
27 2026/124 İzmir Ödemiş Kızılca 101 171 1-Fatma Şahin   68,97m²
28 2026/125 İzmir Ödemiş Kızılca 101 172 1-Feride Sert
2-Fatma Mencik
3-İbrahim Sert
4-Vergül Sülün		   289,09 m²
29 2026/126 İzmir Ödemiş Kızılca 101 191 1-Hüseyin Duyu - 94,77 m²
30 2026/127 İzmir Ödemiş Kızılca 101 197 1-Ayşe Turgut
2-Perihan Çınar
3-Bedriye Çınar
4-Ahmet Turgut
5-Yakup Turgu
6-Hasan Hüseyin Temel
7-Bilal Temel		 28,62 m² 279,96 m²
31 2026/128 İzmir Ödemiş Kızılca 101 199 1-Mustafa Eren
2-Yusuf Eren
3-Zeynep Eren		   40,19 m²
32 2026/129 İzmir Ödemiş Kızılca 113 5 1-Dudu Duyu   3,85 m²
33 2026/130 İzmir Ödemiş Kızılca 121 22 1-Mustafa Şahin   94,83 m²
34 2026/131 İzmir Ödemiş Kızılca 121 77 1-Ali Sülün(mirasçıları) - 10,8 m²
35 2026/132 İzmir Ödemiş Kızılca 121 16 1-Veysel Sert   159,98m²
36 2026/133 İzmir Ödemiş Kızılca 121 47 1-Galip Şahin - 91,50 m²
37 2026/134 İzmir Ödemiş Kızılca 121 48 1-Mustafa Şahin   440,56m²
38 2026/135 İzmir Ödemiş Kızılca 106 3 1-Mustafa Tan - 690,86 m²
39 2026/136 İzmir Ödemiş Kızılca 106 5 1-Ali Temel
2-Esra Temel
3-Yusuf Temel
4-Huriye Çınar		   519,81 m²
40 2026/137 İzmir Ödemiş Kızılca 101 227 1-Hasan Hüseyin Temel 2,98 310,17 m²
41 2026/138 İzmir Ödemiş Kızılca 108 48 1-Meryem Türk
2-Hatice Şeker
3-Abdullah Acar		   82,99 m²
42 2026/139 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 185 29 1-Mustafa Yağcıoğlu 2,95m² 1308,08m²
43 2026/140 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 136 3  1-Mustafa Eren
2-Yusuf Eren
3-Zeynep Eren		 8,31m² 1227,53 m²
44 2026/141 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 136 2 1-Ali Sülün(Mirasçıları)   12,12 m2
45 2026/142 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 183 3 1-Kenan Ok
2-Esma İnci
3-Nafize İnci
4-Cemile Ünlü
5-Mehmet Ok		   354,33 m²
46 2026/143 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 183 9 1-Hasan Hüseyin Temel   109,23m²
47 2026/144 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 130 63 1-Halil Obuz
2-İbrahim Obuz
3-Arif Obuz
4-Ali Obuz
5-Saniye Alp
6-Ayşe Malçok		 6,76 265,24 m²
48 2026/145 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 130 2 1-Ahmet Malçok
2-Reyhan Malçok		   94,64 m²
49 2026/146 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 130 4 1-Ahmet Malçok
2-Emine Ünlü
3-Reyhan Malçok		   119,7m²
50 2026/147 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 129 30 1-Refik Ünlü 6,25 m² 1161,75 m²
51 2026/148 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 129 21 1-Osman Aktan 5,29 m² 858,81 m²
52 2026/149 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 129 12 1-Harun Korkut - 182,89 m²
53 2026/150 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 129 5 1-Sultan Ilıcakaya 5,29 m² 698,35 m²
54 2026/151 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 129 2 1-Selvet Ece - 20,89m²
55 2026/152 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 171 13 1-Perihan Çınar 1,21 m² 6,86m²
56 2026/153 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 171 85 1-Halil Obuz
2-İbrahim Obuz
3-Arif Obuz
4-Ali Obuz
5-Saniye Alp
6-Ayşe Malçok		 7,28 m² 777,73 m²
57 2026/154 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 131 13 1-Halil Obuz
2-İbrahim Obuz
3-Arif Obuz
4-Ali Obuz
5-Saniye Alp
6-Ayşe Malçok		   119,37 m²
58 2026/155 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 149 16 1-Şerife Ok   129,11 m²
59 2026/156 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 149 19 1-Yakup İmal   14,71 m²
60 2026/157 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 149 25 1-Yakup İmal   4,73 m²
61 2026/158 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 149 23 1-Yakup İmal - 75,22 m²
62 2026/159 İzmir Ödemiş Köseler 226 18 1-Muzaffer Özkan   371,65 m²
63 2026/160 İzmir Ödemiş Köseler 226 8 1-Mehmet Yayla - 36,67 m²
64 2026/161 İzmir Ödemiş Köseler 226 4 1-Hasan Güler   1098,44m²
65 2026/162 İzmir Ödemiş Köseler 226 1 1-Mehmet Yayla 11,73 m² 1709,37 m²
66 2026/163 İzmir Ödemiş Köseler 230 8 1-Hasan Güler   984,15 m²
67 2026/164 İzmir Ödemiş Köseler 228 53 1-Ali Türk
2-Mehmet Türk		 8,89 m² 672,15 m²
68 2026/165 İzmir Ödemiş Köseler 230 2 1-Mehmet Türk
2-Ali Türk		   240,96 m²
69 2026/166 İzmir Ödemiş Köseler 230 14

1.Fethiye Uçarcı(mirasçıları)
2. İrfan Uçarcı
3. Emine Uyanık
4. Sebahat Cabbar
5. Mustafa Kemal Uçarcı
6. Hülya Uçarcı

   472,6 m²
70 2026/167 İzmir Ödemiş Üçeylül 450 38 1-Arif Altınayar - 107,22 m²
 

