ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 esas sayılı dosyalarında
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda dosya numaraları yazılı dosyalar ile davalılar hakkında Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazların Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.25/03/2026
|Sıra no
|Esas no
|İli
|İlçesi
|Mahalle
|Ada no
|Parsel no
|Malikler
|Mülkiyet m²
|İrtifak m²
|1
|2026/98
|İzmir
|Ödemiş
|Yusufdere
|0
|84
|1-Ayşe Öz
|21,9 m²
|344,26m²
|2
|2026/99
|İzmir
|Ödemiş
|Yusufdere
|0
|102
|1-Sultan Selim Han-ı Sani Bin Sultan Süleyman Han Vakfı
|-
|493,25 m²
|3
|2026/100
|İzmir
|Ödemiş
|Bülbüller
|0
|32
|1-Hatice Saldanlı
2-Hüseyin Bozdağ(mirasçıları)
3-Mustafa Bozdağ
4-Mürüvvet Bozdağ(mirasçıları)
5-Nadide Yerlikaya
|21,53 m²
|455,9 m²
|4
|2026/101
|İzmir
|Ödemiş
|Bülbüller
|0
|83
|1-İbrahim Namdar
|41,01 m²
|5
|2026/102
|İzmir
|Ödemiş
|Bülbüller
|0
|111
|1-Alaettin Şenol
2-Ayşe Şenol
3-Havva Kılınç
4-Yusuf Şenol
|93,53 m²
|6
|2026/103
|İzmir
|Ödemiş
|Bülbüller
|0
|136
|1-Mustafa Taşlı
|92,08 m²
|7
|2026/104
|İzmir
|Ödemiş
|Bülbüller
|101
|113
|1-Alaettin Şenol
2-Fatma Gökçen
3-Havva Kılınç
4-İbrahim Taşlı
5-Mehmet Emin Şenol
6-Yusuf Gencer
7-Yusuf Şenol
8-Yusuf Şenol
9-Yusuf Şenol
|-
|3,81 m²
|8
|2026/105
|İzmir
|Ödemiş
|Bülbüller
|101
|106
|1-Durdan Bağbozan
|103,42m²
|9
|2026/106
|İzmir
|Ödemiş
|Bülbüller
|101
|118
|1-Fatma Bağbozan
2-Raziye Niyet
|-
|791,24 m²
|10
|2026/107
|İzmir
|Ödemiş
|Veliler
|101
|126
|1-Pakize Keyhıdır
|792,03m²
|11
|2026/108
|İzmir
|Ödemiş
|Veliler
|101
|151
|1-Cennet Şen(mirasçıları)
2-Zekiye Akyüz
3-Ahmet Şen
|-
|1239,65 m²
|12
|2026/109
|İzmir
|Ödemiş
|Veliler
|107
|17
|1-Süleyman Şen
|3397,42 m²
|13
|2026/110
|İzmir
|Ödemiş
|Veliler
|107
|8
|1-Zübeyde Şenol
|15,48
|66,52 m²
|14
|2026/111
|İzmir
|Ödemiş
|Veliler
|102
|103
|1-İlhan Biçer
|1013,26 m²
|15
|2026/112
|İzmir
|Ödemiş
|Veliler
|102
|21
|1-Hüseyin Acar
|1,12 m²
|40,3 m²
|16
|2026/113
|İzmir
|Ödemiş
|Veliler
|102
|15
|1-Hasan Canseven
2-Bekir Canseven
|-
|34 m²
|17
|2026/114
|İzmir
|Ödemiş
|Veliler
|101
|20
|1-Hüseyin Acar
|24,21 m²
|1084,84m²
|18
|2026/115
|İzmir
|Ödemiş
|Süleymanlar
|122
|1
|1-Muslih Bayram
|8,3 m²
|418,18 m²
|19
|2026/116
|İzmir
|Ödemiş
|Süleymanlar
|117
|1-Yusuf Sezgin
|561,19m²
|20
|2026/117
|İzmir
|Ödemiş
|Süleymanlar
|111
|48
|1-Güler Sav
|7,21 m²
|1046,61 m²
|21
|2026/118
|İzmir
|Ödemiş
|Süleymanlar
|101
|37
|1-Elif Sezgin
|413,01 m²
|22
|2026/119
|İzmir
|Ödemiş
|Süleymanlar
|104
|3
|1-Gülten Sezgin
2-Münevver Selçik
3-Müslime Korkmaz
|953,98 m²
|23
|2026/120
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|108
|109
|1-Feride Sert
2-Fatma Mencik
3-İbrahim Sert
4-Vergül Sülün
|465,15 m²
|24
|2026/121
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|109
|67
| 1-Hasan Yavuz(mirasçıları)
2-Mehmet Yavuz(mirasçıları)
|41,81 m²
|25
|2026/122
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|109
|30
|1-Yusuf Eren
|-
|13,74 m²
|26
|2026/123
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|110
|33
|1-Ayşe Turgut
|540,4 m²
|27
|2026/124
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|101
|171
|1-Fatma Şahin
|68,97m²
|28
|2026/125
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|101
|172
|1-Feride Sert
2-Fatma Mencik
3-İbrahim Sert
4-Vergül Sülün
|289,09 m²
|29
|2026/126
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|101
|191
|1-Hüseyin Duyu
|-
|94,77 m²
|30
|2026/127
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|101
|197
|1-Ayşe Turgut
2-Perihan Çınar
3-Bedriye Çınar
4-Ahmet Turgut
5-Yakup Turgu
6-Hasan Hüseyin Temel
7-Bilal Temel
|28,62 m²
|279,96 m²
|31
|2026/128
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|101
|199
|1-Mustafa Eren
2-Yusuf Eren
3-Zeynep Eren
|40,19 m²
|32
|2026/129
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|113
|5
|1-Dudu Duyu
|3,85 m²
|33
|2026/130
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|121
|22
|1-Mustafa Şahin
|94,83 m²
|34
|2026/131
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|121
|77
|1-Ali Sülün(mirasçıları)
|-
|10,8 m²
|35
|2026/132
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|121
|16
|1-Veysel Sert
|159,98m²
|36
|2026/133
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|121
|47
|1-Galip Şahin
|-
|91,50 m²
|37
|2026/134
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|121
|48
|1-Mustafa Şahin
|440,56m²
|38
|2026/135
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|106
|3
|1-Mustafa Tan
|-
|690,86 m²
|39
|2026/136
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|106
|5
|1-Ali Temel
2-Esra Temel
3-Yusuf Temel
4-Huriye Çınar
|519,81 m²
|40
|2026/137
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|101
|227
|1-Hasan Hüseyin Temel
|2,98
|310,17 m²
|41
|2026/138
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|108
|48
|1-Meryem Türk
2-Hatice Şeker
3-Abdullah Acar
|82,99 m²
|42
|2026/139
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|185
|29
|1-Mustafa Yağcıoğlu
|2,95m²
|1308,08m²
|43
|2026/140
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|136
|3
| 1-Mustafa Eren
2-Yusuf Eren
3-Zeynep Eren
|8,31m²
|1227,53 m²
|44
|2026/141
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|136
|2
|1-Ali Sülün(Mirasçıları)
|12,12 m2
|45
|2026/142
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|183
|3
|1-Kenan Ok
2-Esma İnci
3-Nafize İnci
4-Cemile Ünlü
5-Mehmet Ok
|354,33 m²
|46
|2026/143
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|183
|9
|1-Hasan Hüseyin Temel
|109,23m²
|47
|2026/144
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|130
|63
|1-Halil Obuz
2-İbrahim Obuz
3-Arif Obuz
4-Ali Obuz
5-Saniye Alp
6-Ayşe Malçok
|6,76
|265,24 m²
|48
|2026/145
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|130
|2
|1-Ahmet Malçok
2-Reyhan Malçok
|94,64 m²
|49
|2026/146
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|130
|4
|1-Ahmet Malçok
2-Emine Ünlü
3-Reyhan Malçok
|119,7m²
|50
|2026/147
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|129
|30
|1-Refik Ünlü
|6,25 m²
|1161,75 m²
|51
|2026/148
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|129
|21
|1-Osman Aktan
|5,29 m²
|858,81 m²
|52
|2026/149
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|129
|12
|1-Harun Korkut
|-
|182,89 m²
|53
|2026/150
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|129
|5
|1-Sultan Ilıcakaya
|5,29 m²
|698,35 m²
|54
|2026/151
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|129
|2
|1-Selvet Ece
|-
|20,89m²
|55
|2026/152
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|171
|13
|1-Perihan Çınar
|1,21 m²
|6,86m²
|56
|2026/153
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|171
|85
|1-Halil Obuz
2-İbrahim Obuz
3-Arif Obuz
4-Ali Obuz
5-Saniye Alp
6-Ayşe Malçok
|7,28 m²
|777,73 m²
|57
|2026/154
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|131
|13
|1-Halil Obuz
2-İbrahim Obuz
3-Arif Obuz
4-Ali Obuz
5-Saniye Alp
6-Ayşe Malçok
|119,37 m²
|58
|2026/155
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|149
|16
|1-Şerife Ok
|129,11 m²
|59
|2026/156
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|149
|19
|1-Yakup İmal
|14,71 m²
|60
|2026/157
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|149
|25
|1-Yakup İmal
|4,73 m²
|61
|2026/158
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|149
|23
|1-Yakup İmal
|-
|75,22 m²
|62
|2026/159
|İzmir
|Ödemiş
|Köseler
|226
|18
|1-Muzaffer Özkan
|371,65 m²
|63
|2026/160
|İzmir
|Ödemiş
|Köseler
|226
|8
|1-Mehmet Yayla
|-
|36,67 m²
|64
|2026/161
|İzmir
|Ödemiş
|Köseler
|226
|4
|1-Hasan Güler
|1098,44m²
|65
|2026/162
|İzmir
|Ödemiş
|Köseler
|226
|1
|1-Mehmet Yayla
|11,73 m²
|1709,37 m²
|66
|2026/163
|İzmir
|Ödemiş
|Köseler
|230
|8
|1-Hasan Güler
|984,15 m²
|67
|2026/164
|İzmir
|Ödemiş
|Köseler
|228
|53
|1-Ali Türk
2-Mehmet Türk
|8,89 m²
|672,15 m²
|68
|2026/165
|İzmir
|Ödemiş
|Köseler
|230
|2
|1-Mehmet Türk
2-Ali Türk
|240,96 m²
|69
|2026/166
|İzmir
|Ödemiş
|Köseler
|230
|14
|
1.Fethiye Uçarcı(mirasçıları)
|472,6 m²
|70
|2026/167
|İzmir
|Ödemiş
|Üçeylül
|450
|38
|1-Arif Altınayar
|-
|107,22 m²
#ilangovtr Basın no ILN02441735