ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/799

KARAR NO : 2023/899

Davacı AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Berivan KARAASLAN, Eliz LÜKS, Tahir AKIN, Yiğit AKIN arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (TBK M. 19'dan Kaynaklanan Tasarrufun İptali) davasının yapılan açık yargılamasında:

Davalı Eliz LÜKS velisi Mehmet Serkan LÜKS'e bildirilen adresinde tebligat yapılamadığından gerekçeli karar hükümü ve davacı vekilince sunulan istinaf başvuru dilekçesinin kendisine ilanen tebliğ edilmek üzere;

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Mahkememizin görevsizliğine, davanın görev nedeniyle usulden reddine,

2-Karar kesinleştiğinde iki hafta içerisinde talep halinde dosyanın görevli İzmir Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine,

3-Harç, yargılama gideri, vekalet ücreti hususlarının görevli mahkemece değerlendirilmesine,

4-Davacı vekilinin ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talebinin görevli mahkemede değerlendirilmesine,

Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yasa yolu açık olmak üzere dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildiği, davacı vekili Mahkememizin 21/12/2023 tarih ve 2023/799 Esas 2023/899 Karar sayılı kararına 05/01/2024 tarihli dilekçesiyle, iş bu davalarında Asliye Ticaret Mahkemeleri değil Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevli olduğuna dair istinaf etmiş olup, işbu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde davalı Eliz LÜKS velisi Mehmet Serkan LÜKS'ün iş bu karara itiraz edebileceği, davacı vekilinin istinaf dilekçesine karşı cevap verebileceği, aksi takdirde belirtilen süre sonunda kararın kendisi yönünden kesinleşeceği hususu tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 07/05/2026

