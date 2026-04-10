İLAN

T.C.

ÖDEMİŞ 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/1509 Esas

DAVALI : HALİL İBRAHİM CEYLAN 289xxxxx528

Hüseyin ve Fatma oğlu

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davaya konu taşınmaz olan İzmir ili, Ödemiş ilçesi, Sekiköy mahallesi, 345 parsel, sayılı taşınmazdaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce davalılardan Halil İbrahim Ceylan'ın mernis adresinin bulunmaması ve kolluk araştırmalarında sonuç alınamaması nedeniyle dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün T.K.' nun 28-31 maddeleri uyarınca ilanen tebliğine, ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve bu tarihten sonra 2 hafta içinde cevap ve delil sunmanıza, aksi halde HMK 128. Maddesi uyarınca dava dilekçesinde ileri sürülen hususların inkar edilmiş sayılacağı ve Durusma Günü: 09/07/2026 günü saat: 09:30' da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

