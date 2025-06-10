Son Dakika Arama
DOLAR 39,32 0,06 (%0,16) EURO 44,96 0,09 (%0,20)
Sosyal Medya
Haber ara... Sözcü Tv
Haberler - Resmi İlanlar

ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın:
T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

 

ESAS NO: 2025/123- 127- 133- 137- 139- 143- 153- 157- 159- 163- 167- 173

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğünce mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere; İzmir ili, Ödemiş ilçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.

SIRA NO ESAS NO İLÇE-MAHALLE- MEVKİ ADA - PARSEL MALİKLER
1. 2025/123 Ödemiş İlçesi,
Üç Eylül Mahallesi,		 452 ada
15 parsel		 Ayşe Balcı
2. 2025/127 Ödemiş İlçesi,
Üç Eylül Mahallesi		 451 ada
44 parsel		 Gökhan Bulur
3. 2025/133 Ödemişilçesi,
Karakova Mahallesi		 120 ada
4 parsel		 Emine Bozkurt, Nursel Fidan
4. 2025/137 Ödemiş ilçesi,
KarakovaMahallesi		 133 ada
4 parsel		 Üzeyir Yağ
5. 2025/139 Ödemiş ilçesi,
Balabanlı Mahallesi		 104 ada
6 parsel		 Selma Marangoz (Bakkal)
6. 2025/143 Ödemiş İlçesi,
Balabanlı Mahallesi,		 121 ada
5 parsel		 Naciye Kuzum, Hayriye Kuzum, Celil Kuzum, Ayten Emeksiz, Bedriye Tozar, Ali Kuzum, Hasan Kuzum
7. 2025/153 Ödemiş İlçesi,
Bozcayaka Mahallesi		 102 ada
3 parsel		 Hasan Tosun
8. 2025/157 Ödemişilçesi,
Bozcayaka Mahallesi		 109 ada
7 parsel		 Osman Öztorun
9. 2025/159  Ödemiş İlçesi,
Bozcayaka Mahallesi,		 109 ada
22 parsel		 Hüseyin Aslı
10. 2025/163  Ödemiş İlçesi,
Adagüme Mahallesi		 137 ada
15 parsel		 Hasan Öztorun
11. 2025/167 Ödemişilçesi,
Adagüme Mahallesi		 179 ada
1 parsel		 Hasan Soyuer
12. 2025/173 Ödemiş ilçesi,
AdagideMahallesi		 240 ada
105 parsel		 Azime Başakcioğlu, Nazmiye Başakçı, Kamile Başakcioğlu, Mehmet Başakcioğlu, Azime Başakcioğlu

#ilangovtr Basın no ILN02238683

 
 