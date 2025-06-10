ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2025/123- 127- 133- 137- 139- 143- 153- 157- 159- 163- 167- 173
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğünce mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere; İzmir ili, Ödemiş ilçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.
|SIRA NO
|ESAS NO
|İLÇE-MAHALLE- MEVKİ
|ADA - PARSEL
|MALİKLER
|1.
|2025/123
|Ödemiş İlçesi,
Üç Eylül Mahallesi,
|452 ada
15 parsel
|Ayşe Balcı
|2.
|2025/127
|Ödemiş İlçesi,
Üç Eylül Mahallesi
|451 ada
44 parsel
|Gökhan Bulur
|3.
|2025/133
|Ödemişilçesi,
Karakova Mahallesi
|120 ada
4 parsel
|Emine Bozkurt, Nursel Fidan
|4.
|2025/137
|Ödemiş ilçesi,
KarakovaMahallesi
|133 ada
4 parsel
|Üzeyir Yağ
|5.
|2025/139
|Ödemiş ilçesi,
Balabanlı Mahallesi
|104 ada
6 parsel
|Selma Marangoz (Bakkal)
|6.
|2025/143
|Ödemiş İlçesi,
Balabanlı Mahallesi,
|121 ada
5 parsel
|Naciye Kuzum, Hayriye Kuzum, Celil Kuzum, Ayten Emeksiz, Bedriye Tozar, Ali Kuzum, Hasan Kuzum
|7.
|2025/153
|Ödemiş İlçesi,
Bozcayaka Mahallesi
|102 ada
3 parsel
|Hasan Tosun
|8.
|2025/157
|Ödemişilçesi,
Bozcayaka Mahallesi
|109 ada
7 parsel
|Osman Öztorun
|9.
|2025/159
| Ödemiş İlçesi,
Bozcayaka Mahallesi,
|109 ada
22 parsel
|Hüseyin Aslı
|10.
|2025/163
| Ödemiş İlçesi,
Adagüme Mahallesi
|137 ada
15 parsel
|Hasan Öztorun
|11.
|2025/167
|Ödemişilçesi,
Adagüme Mahallesi
|179 ada
1 parsel
|Hasan Soyuer
|12.
|2025/173
|Ödemiş ilçesi,
AdagideMahallesi
|240 ada
105 parsel
|Azime Başakcioğlu, Nazmiye Başakçı, Kamile Başakcioğlu, Mehmet Başakcioğlu, Azime Başakcioğlu
#ilangovtr Basın no ILN02238683