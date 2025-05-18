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ÖDEMİŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayın:
T.C.
ÖDEMİŞ
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/88-89 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI 

Kamulaştırmayı yapan davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda dosya numaraları yazılı dosyalar ile davalılar hakkında Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespitive tescil davası açılmıştır. Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesi uyarınca ilan olunur. 18/04/2025

Sıra no Esas no İli İlçesi Mahalle Ada no Parsel no Malikler Mülkiyet
m2		 İrtifak
m2
1 2025/88 İzmir Ödemiş Türkönü 119 9 Elif Öztürk Çam
Emine Öztürk(T.C.48610330308)
Emine Öztürk (T.C. 47452369088)
Hatice Özalp Kadriye Yaşar
Levent Öztürk
Metin Öztürk
Mevlüt Öztürk
Zeliha Sünbül		 431,66 -
2 2025/89 İzmir Ödemiş Ertuğrul 0 950 Metin Öztürk
Mevlüt Öztürk
Zeliha Sünbül		 472 -

#ilangovtr Basın no ILN02226907

 