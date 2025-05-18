ÖDEMİŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C.
ÖDEMİŞ
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ÖDEMİŞ
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/88-89 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda dosya numaraları yazılı dosyalar ile davalılar hakkında Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespitive tescil davası açılmıştır. Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesi uyarınca ilan olunur. 18/04/2025
|Sıra no
|Esas no
|İli
|İlçesi
|Mahalle
|Ada no
|Parsel no
|Malikler
|Mülkiyet
m2
|İrtifak
m2
|1
|2025/88
|İzmir
|Ödemiş
|Türkönü
|119
|9
|Elif Öztürk Çam
Emine Öztürk(T.C.48610330308)
Emine Öztürk (T.C. 47452369088)
Hatice Özalp Kadriye Yaşar
Levent Öztürk
Metin Öztürk
Mevlüt Öztürk
Zeliha Sünbül
|431,66
|-
|2
|2025/89
|İzmir
|Ödemiş
|Ertuğrul
|0
|950
|Metin Öztürk
Mevlüt Öztürk
Zeliha Sünbül
|472
|-
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