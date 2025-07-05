Sıcak hava dalgasının etkisiyle Türkiye genelinde birçok noktada orman yangınları çıktı.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz’da başlayan orman yangınları, 3 gün süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yaklaşık 5 bin hektarlık alan kül olurken, alevlerin arasında kalan yatalak bir hasta ile iki orman işçisi yaşamını yitirdi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, yangından önce video kaydı yaptığı bölgede yeniden görüntü paylaşarak felaketin yarattığı yıkımı gözler önüne serdi.

Turan, paylaşımına şu notu düştü:

-Yüreğimizi yakan yangın kontrol altında. Bölgede soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

-Yangında yaralanmış olan orman işçimiz Ragıp Şahin’in şehit olduğu haberini az önce öğrendik.

-Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve çalışma arkadaşlarına sabırlar diliyorum.

-Bu büyük felakette canlarımızı yitirdik, ormanlarımız kül oldu, evlerimiz yandı. Büyük bir üzüntü yaşadık.

-Bu zor dönemdeki cansiperane çabaları, büyük imece ve dayanışmayı elbette hiç unutmayacağız. Yaraları hep beraber saracağız.

-Ancak bir daha böyle büyük acılar yaşamamak için her zaman dikkatli ve tedbirli olmak zorundayız.