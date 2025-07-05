İzmir’in Ödemiş ilçesinde çarşamba akşamı başlayan orman yangınına ilişkin acı haberler gelmeye devam ediyor. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükseldi.
Yangının başladığı ilk saatlerde Tosunlar, Suçıktı, Yeniköy, Karadoğan, Işık, Köseler ve Üzümlü mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Yangında çok sayıda ev, bağ ve bahçe zarar gördü.
Alevlerin arasında kalan evden yardım istemek için çıkan 81 yaşındaki yatağa bağımlı hasta İbrahim Erkan ile yangın sırasında görev yapan orman işçisi İbrahim Demir hayatını kaybetmişti.
KURTARILAMADI
Yangında ağır yaralanan ve entübe edilen Beydağ Orman İşletme Şefliği’nde görevli orman işçisi Ragıp Şahin’den de bugün üzücü haber geldi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Şahin kurtarılamadı.
Son kayıpla birlikte Ödemiş'teki yangında can kaybı 3’e yükselirken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.