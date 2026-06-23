Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta siviller bir kez daha hedef oldu. Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa kentinde bulunan bir plaja düzenlenen dron saldırısında, güneşlenmekte olan bir kadın hayatını kaybetti.

BOYNUNA İSABET ETTİ

Edinilen bilgilere göre saldırı sırasında plajda çok sayıda tatilci bulunuyordu. Rusya'ya ait olduğu belirtilen insansız hava aracının hedef aldığı bölgede meydana gelen patlamanın ardından etrafa saçılan dron parçalarından biri, şezlongda dinlenen kadının boynuna isabet etti. Ağır yaralanan kadın için çevrede bulunanlar ve işletme çalışanları hemen yardım çağrısında bulundu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık görevlileri, boynundan ağır yaralanan kadını hayatta tutabilmek için olay yerinde uzun süre müdahalede bulundu. Kanamayı durdurmak için yoğun çaba harcayan ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen kadın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

EMNİYET ŞERİDİYLE KAPATILDI

Saldırının ardından güvenlik güçleri plaj ve çevresini emniyet şeridiyle kapatarak inceleme başlattı. Olay, savaşın cephe hattından uzak bölgelerde yaşayan siviller üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne sererken, saldırıya tanıklık edenler büyük korku ve şok yaşadı.