Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Bilkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma sonucu Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkındaki gözaltı kararını, ODTÜ kampüsünde toplanarak protesto etti.
ODTÜ Yerleşkesi'nde "Hükümet istifa" sloganları eşliğinde yürüyüşe geçen üniversite öğrencilerine polis biber gazı ile müdahale etti.
Polis ekiplerinin sert müdahalesi sonucu bazı öğrenciler yaralandı. ODTÜ A1 Kapısı önünde TOMA’larla bekleyen polis, barikat kurarak öğrencilerin Kızılay yönüne gitmesine izin vermedi.
OTOBÜS SEFERLERİ DURDURULDU
EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Ankara Metrosu ODTÜ İstasyonu geçici olarak kapatıldığını ve ODTÜ bölgesindeki otobüs seferleri durdurulduğunu açıkladı.
EGO Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
- Değerli vatandaşlarımız, Ankara Valiliği’nin almış olduğu karar doğrultusunda Ankara Metrosu ODTÜ İstasyonu geçici olarak kapatılmış, ODTÜ bölgesindeki otobüs seferleri durdurulmuştur. Vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.