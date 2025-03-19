ODTÜ öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma sonucu Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişinin gözaltına alınmasını protesto etti. ODTÜ 5. Yurt önünde başlayan yürüyüşün ardından öğrenciler 100. Yıl Pazarı'nın önünde basın açıklaması yaptı.

Üniversite öğrencileri, "AKP zorbalığına teslim olmayacağız" yazılı pankartla yürüyüşleri esnasında "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" , "Hükümet istifa" , "Kurtuluş yok, tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" , "AKP’den hesabı, gençlik soracak" , "Direne direne kazanacağız" , "Baskılar, yasaklar sizin, mücadele bizimdir" , "Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek" , "ODTÜ yürüyor, mücadele büyüyor" , "Tek adamlar gidecek, biz kalacağız" , "Birleşe, birleşe kazanacağız" , "ODTÜ ayakta, AKP'ye direniyor" , "Baskılar bizi yıldıramaz", "Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz" sloganları attı.

"DARBE GİRİŞİMİNİ BOŞA ÇIKARACAĞIZ"

ODTÜ öğrencilerinin basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

*İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali ile başlayan süreç; İmamoğlu’nun gözaltına alınması, İstanbul’da olası tepkileri engellemek amacıyla metroların kapatılması ve izindeki polislerin izinlerinin iptal edilmesi ile bir darbe niteliği kazanmıştır.

*Sivil darbesini örmek isteyen AKP, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının bahanesi olarak 'Kent Uzlaşısı' kavramını öne sürüyor. Hiçbir hukuki temele dayanmayan, siyasi rakiplerini 'terörist' addetmekten öte bir hedefi de olmayan bu asılsız suçlamaları kabul etmiyoruz. Üniversitelere ve belediyelere atanan kayyumlar, AKP iktidarının ve onun her aygıtının hukuksuzca müdahaleleri, senelerdir yıkmaya çalıştıkları demokratik mücadelemize yapılan bir hamledir.

*ODTÜ Öğrencileri olarak demokrasiden hiçbir zaman geri adım atmadık, bugün de atmayacağız. Düzmece bahanelerle muhalefetin olası cumhurbaşkanı adayının gözaltına alınması demokrasiye bir darbedir ve ODTÜ Öğrencileri olarak demokrasiden yana taraf olmaya devam edeceğiz.

*ODTÜ Öğrencileri olarak bu darbe girişimine sessiz kalmıyoruz. AKP iktidarının faşizan ve baskıcı politikaları yıllardır bizleri yıldırmak üzerine tasarlanıyor. Öğrenciler ve tüm yurttaşlar olarak şu an ortaya koyduğumuz irade AKP’nin darbe girişimini boşa çıkartacak. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Basın açıklaması sonrasında, ODTÜ Kampüsü'nden çıkıp, Kızılay yönüne yürümek isteyen öğrenciler, Eskişehir Yolu üzerinde engellendi. Öğrencilerin dağılmaması üzerine polis, barikat kurarak öğrencilere biber gazı ile müdahale etti. Bazı öğrenciler gözaltına alındı.